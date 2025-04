OpenAI vindt rechtszaak die The New York Times aanspant 'ongegrond'

OpenAI heeft gereageerd op de aanklacht tegen het bedrijf door The New York Times. Het AI-bedrijf stelt dat de Amerikaanse krant 'niet het volledige verhaal vertelt'. OpenAI vindt de rechtszaak die de krant eind december 2023 aanspande dan ook 'ongegrond'.

De 'oprispingen' die The New York Times veroorzaakte, zijn volgens OpenAI afkomstig van 'jaren oude artikelen' die op diverse websites zijn verspreid. OpenAI zegt dat het erop lijkt dat er 'opzettelijk prompts zijn gemanipuleerd'. Bij het reproduceren van de prompts zouden de modellen niet reageren zoals The New York Times insinueert, stelt de ChatGPT-maker. In de blogpost is te lezen dat OpenAI vermoedt dat The New York Times selectief voorbeelden heeft gekozen die de claim van de krant ondersteunen, ook wel cherrypicking genoemd.

Eind december klaagde The New York Times OpenAI en Microsoft aan voor het schenden van het auteursrecht van de krant. De krant stelt dat de techbedrijven 'miljoenen' artikelen van The Times hebben misbruikt om hun chatbots te trainen. Eerder zei OpenAI al dat het in gesprek was met de krant. Hoewel de gesprekken niet tot oplossingen hebben geleid, zouden ze wel van 'constructieve' aard zijn. De rechtszaak was naar eigen zeggen dan ook een verrassing voor OpenAI.

Verder stelt OpenAI dat het trainen van AI-modellen met behulp van openbaar beschikbaar materiaal op internet gezien wordt als 'redelijk gebruik', wat zou zijn gebaseerd op 'breed geaccepteerde precedenten'. Desondanks biedt OpenAI een opt-out voor uitgevers, waardoor tools van de techgigant geen toegang hebben tot de sites van de uitgever. The New York Times heeft naar verluidt in augustus 2023 voor deze opt-out gekozen.