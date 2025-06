OpenAI stopt tijdelijk met aanbieden abonnement ChatGPT Plus

OpenAI stopt tijdelijk met het aannemen van nieuwe abonnees voor ChatGPT Plus. Het bedrijf zegt dat huidige abonnees te veel capaciteit gebruiken. Het is niet bekend wanneer het bedrijf weer verdergaat met het aanbieden van het abonnement.

In een post op X zegt OpenAI-ceo en medeoprichter Sam Altman: "We stoppen met nieuwe aanmeldingen voor ChatGPT voor nu. De druk op onze capaciteit sinds het DevDay-evenement is te groot." Nieuwe gebruikers kunnen zich wel nog aanmelden, zodat ze een melding krijgen wanneer OpenAI weer nieuwe abonnees aanneemt.

Het bedrijf introduceerde begin dit jaar een abonnement op de chatbot ChatGPT. Afnemers krijgen voor grofweg 23 euro per maand in de Benelux onder meer vervroegde toegang tot nieuwe functies en snellere responstijden. Ook belooft OpenAI dat afnemers van het abonnement op drukke momenten toch toegang krijgen tot de chatbot, wat vanwege de recente drukte kennelijk niet altijd meer lukt.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.