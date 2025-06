Raad van bestuur OpenAI heeft ceo Sam Altman ontslagen

De raad van bestuur van OpenAI heeft ceo Sam Altman ontslagen. Volgens de raad was Altman niet consistent openhartig genoeg geweest in zijn communicatie met de raad. Mira Murati, de chief technology officer van OpenAI, wordt de tijdelijke ceo.

OpenAI heeft het nieuws bekendgemaakt via een blogpost. Daarin staat te lezen dat de beslissing is genomen na een "weloverwogen beoordelingsproces". De bestuursraad heeft naar eigen zeggen geen vertrouwen meer in Sam Altman om OpenAI te kunnen leiden.

OpenAI liet ook weten dat Greg Brockman, medeoprichter en tot voor kort president van OpenAI, uit de raad van bestuur wordt verwijderd, maar wel nog deel blijft uitmaken van het bedrijf. Brockman deelde later via X echter dat hij inmiddels ook ontslag heeft genomen. Altman heeft ook via X gereageerd op het nieuws. De man stelt dat hij zijn tijd bij OpenAI vernieuwend vond en dat hij later met meer informatie naar buiten zal komen.

OpenAI is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie en taalmodellen. Het is in 2015 opgericht door Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman en enkele andere techondernemers. OpenAI was aanvankelijk een non-profitorganisatie met als doel fundamenteel onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, zonder de noodzaak van een commercieel doel. Daar kwam in 2019 verandering in. Toen werd OpenAI een bedrijf met een winstoogmerk.

In 2019 investeerde Microsoft 1 miljard dollar in het AI-bedrijf, gevolgd door een tweede investering van 10 miljard dollar in 2023. OpenAI staat bekend als het bedrijf achter de AI-chatbot ChatGPT, AI-beeldgenerator Dall-E en spraakherkenningssoftware Whisper.