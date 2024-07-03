Bloomberg: Apple krijgt plek zonder stemrecht in bestuur OpenAI

Apple krijgt een waarnemersrol in het bestuur van OpenAI, meldt persbureau Bloomberg. Dat gebeurt in het kader van de overeenkomst die de twee bedrijven onlangs hebben gesloten rondom Apples AI-functies. De techgigant mag niet meestemmen in bestuursvergaderingen.

Phil Schiller. Bron: Apple

De bestuurszetel gaat naar Apple-fellow Phil Schiller, vertellen bronnen aan Bloomberg. Schiller staat momenteel aan het hoofd van Apples App Store en was daarvoor marketingbaas bij de techgigant. Het betreft een waarnemende positie. In die positie mag Schiller bestuursvergaderingen van OpenAI bijwonen, maar hij mag daarbij niet meestemmen of andere invloed uitoefenen. Het geeft Apple wel inzicht in hoe beslissingen worden genomen bij OpenAI.

De aanstaande benoeming van Schiller wordt later dit jaar officieel gemaakt, stelt Bloomberg. De App Store-topman heeft nog geen vergaderingen bijgewoond. Het toetreden van Apple is een resultaat van de overeenkomst die het techbedrijf met OpenAI heeft gesloten. De AI-systemen van dat bedrijf worden gebruikt als onderdeel van enkele Apple Intelligence-functies. Die features worden later dit jaar toegevoegd aan iOS, iPadOS en macOS, hoewel dat nog niet zal gebeuren in de EU. Apple blijft in gesprek met andere AI-bedrijven, zoals Anthropic en Google voor het bieden van aanvullende chatbots op zijn platforms, zegt Bloomberg.

Eerder dit jaar kreeg Microsoft eenzelfde positie in OpenAI's raad van bestuur. Ook Microsoft werkt samen met OpenAI voor zijn AI-functies, zoals CoPilot in Windows. De techgigant betrad het bestuur van OpenAI na de bestuurscrisis rondom het ontslag van Sam Altman, dat later werd teruggedraaid.