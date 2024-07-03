Bloomberg: Apple krijgt plek zonder stemrecht in bestuur OpenAI

Apple krijgt een waarnemersrol in het bestuur van OpenAI, meldt persbureau Bloomberg. Dat gebeurt in het kader van de overeenkomst die de twee bedrijven onlangs hebben gesloten rondom Apples AI-functies. De techgigant mag niet meestemmen in bestuursvergaderingen.

Apple Phil Schiller
Phil Schiller. Bron: Apple

De bestuurszetel gaat naar Apple-fellow Phil Schiller, vertellen bronnen aan Bloomberg. Schiller staat momenteel aan het hoofd van Apples App Store en was daarvoor marketingbaas bij de techgigant. Het betreft een waarnemende positie. In die positie mag Schiller bestuursvergaderingen van OpenAI bijwonen, maar hij mag daarbij niet meestemmen of andere invloed uitoefenen. Het geeft Apple wel inzicht in hoe beslissingen worden genomen bij OpenAI.

De aanstaande benoeming van Schiller wordt later dit jaar officieel gemaakt, stelt Bloomberg. De App Store-topman heeft nog geen vergaderingen bijgewoond. Het toetreden van Apple is een resultaat van de overeenkomst die het techbedrijf met OpenAI heeft gesloten. De AI-systemen van dat bedrijf worden gebruikt als onderdeel van enkele Apple Intelligence-functies. Die features worden later dit jaar toegevoegd aan iOS, iPadOS en macOS, hoewel dat nog niet zal gebeuren in de EU. Apple blijft in gesprek met andere AI-bedrijven, zoals Anthropic en Google voor het bieden van aanvullende chatbots op zijn platforms, zegt Bloomberg.

Eerder dit jaar kreeg Microsoft eenzelfde positie in OpenAI's raad van bestuur. Ook Microsoft werkt samen met OpenAI voor zijn AI-functies, zoals CoPilot in Windows. De techgigant betrad het bestuur van OpenAI na de bestuurscrisis rondom het ontslag van Sam Altman, dat later werd teruggedraaid.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 03-07-2024 14:02 26

03-07-2024 • 14:02

26

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Reacties (26)

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herpiederpienow 3 juli 2024 15:28
Ondanks het gebrek aan stemrecht of inmengingsrecht of wat dan ook. Ik ben van mening dat de topman van de Apple App Store niets te zoeken heeft in het bestuur van een organisatie die onafhankelijk zou moeten zijn.
ikweethetbeter @herpiederpienow3 juli 2024 16:44
Microsoft zit er ook in.
herpiederpienow @ikweethetbeter5 juli 2024 06:35
Ik denk niet dat dat veel beter is, maar in mijn ogen spant Apple wel echt de kroon op dit moment als het op machtsmisbruik door grote techbedrijven aankomt.
ikweethetbeter @herpiederpienow5 juli 2024 08:59
Leg uit!

Apple heeft een gesloten ecosysteem, dat klopt.

Microsoft en Google lijken meer open, maar manipuleren de markt minstens net zo erg als Apple. En ze verzamelen meer info over jou. Hoe denk je anders dat MS en Google AI zo goed is geworden? Apple moet MS (aka OpenAI) inschakelen om hetzelfde niveau te halen.
herpiederpienow @ikweethetbeter6 juli 2024 00:23
Ik kan er een aantal voorbeelden bij halen zoals bijvoorbeeld het gedoe rondom USB-C op iPhones wat zo'n probleem zou wezen en op het moment dat ze gedwongen worden opeens niet meer. Ik zou kunnen wijzen op het anticompetatief gedrag rondom de Appstore en toestaan van alternatieve betaalmethoden. Zo zijn er nog wel wat zaken, maar je zult mij niet horen zeggen dat Google zoveel beter is, Microsoft net zo min, maar voor mijn beeldvorming (of deze terrecht en correct is of niet) zou ik op dit moment zeggen dat Microsoft nog de beste is van de drie en ik heb van Microsoft niet bepaald een hoge pet op, maar toegegeven, het lijkt erop alsof Microsoft tenminste op een stijgende lijn zitten en dat kan ik van die andere twee niet zeggen.

Ik snap ook wel waarom deze techgiganten dergelijke dingen doen. Hun taak is zoveel mogelijk rendement van hun aandeelhouders te realiseren. Hun dominante positie in de markt geeft hun een bepaalde vorm van macht en deze macht laten gelden levert vaak meer op dan wanneer je deze niet exploiteert. Het grootste risico is een boete, maar de kosten van een dergelijke boete is dusdanig laag dat het lucratief is het zo lang mogelijk vol te houden zo veel mogelijk hun macht uit te buiten. Het is een simpele kosten baten analyse. Vandaar dat ik het hen niet zo zeer kwalijk neem, hoewel ik absoluut niet tegen hun hypocriete schijnheilige onzin kan. In mijn ogen betreft het systeem falen en in mijn ogen hebben wij daar allen een aandeel in.
Donstil
@herpiederpienow3 juli 2024 16:46
Ondanks het gebrek aan stemrecht of inmengingsrecht of wat dan ook. Ik ben van mening dat de topman van de Apple App Store niets te zoeken heeft in het bestuur van een organisatie die onafhankelijk zou moeten zijn.
Uiteraard, maar het gaat hier om OpenAI niet om een onafhankelijke organisatie.
herpiederpienow @Donstil5 juli 2024 06:40
Niet meer, maar volgens mij was het idee dat OpenAI in zekere mate wel onafhankelijk blijft. Vandaar dat ze een 51% stake behouden hebben en niet meer dan 49% aan Microsoft hebben verkocht.
rickvdvulkaan 3 juli 2024 14:50
Geen officieel stemrecht, maar reken maar dat apple in staat is om invloed uit te oefenen
Blokker_1999
@rickvdvulkaan3 juli 2024 15:08
Hoe dan? Ze mogen niet stemmen, en in principe alleen maar luisteren, zelfs niet deelnemen aan de debatten. En in tegenstelling tot bijv. MS hebben ze ook geen miljarden in het bedrijf geinvesteerd.

Je zit wel op de eerste rij en weet welke richting het bedrijf zal uitgaan en hoe alle beslissingen tot stand zijn gekomen. Niet onbelangrijk voor je eigen visie op langere termijn.
JorzoR @Blokker_19993 juli 2024 15:22
Je hoeft toch ook geen stemrecht te hebben om invloed uit te oefenen. Meneer komt vanuit Apple met daar hun kijk op AI en brengt dat mee in het bestuur. Die man overlegd en praat daar gewoon mee en kan dus invloed uitoefenen.
rvt1 @JorzoR3 juli 2024 16:01
Precies dit… je kunt prima in z’n vergadering je visie geven en andere zaken die voor jouw interessant zijn. Met de juiste worden en zinnen stemmen andere wel in een bepaalde richting voor je..
Crp @JorzoR3 juli 2024 15:35
Ik snap heel goed dat men daar bij wil zijn nu ze een overeenkomst hebben met OpenAI. Een bedrijf wat zo scherp in speelt op privacy en security denk ik wel dat je wil weten wat er met de data word gedaan. En wil monitoren wat OpenAI nog van plan is te gaan doen voordat het te laat is.
jahruhn @Crp3 juli 2024 16:42
Als ze zo scherp inzetten op privacy, waarom hebben ze dan gekozen voor een AI die keer op keer in het nieuws was omdat de bronnen waarop de taal modellen zijn getraind niet kosher waren? Dan hadden ze beter in zee kunnen gaan met de open source AI Mistral/ Claude. Maar voor de aandeelhouders zou dit wellicht een minder aantrekkelijke optie geweest zijn. Omdat de functionaliteit van OpenAI zich wel bewezen heeft. Claude daartegen laat recentelijk pas flinke sprongen zien.
nms2003 @jahruhn3 juli 2024 19:43
De basis van Apple AI vindt on device plaats, daarna is er escalatie naar Apple AI cloud waar geanonimiseerd ook nog e.e.a. complexer vraagstukken verwerkt kunnen worden. En als laatste kun je dus zelf, met per keer expliciete toestemming, bepaalde functies van ChatGPT gebruiken.
jdh009 FP ProMod @Blokker_19993 juli 2024 19:38
Meedoen met het spel, in welke vorm dan ook, kan beter zijn dan helemaal niet meedoen. Daarnaast staan ze op het punt OpenAI's toepassing in Apple te verwerken volgens Mark Gurman. Hiermee krijgt OpenAI plots toegang tot een enorme potentiële markt van 1,4 miljard geactiveerde iOS apparaten mochten ze het voor alle apparaten uitbrengen (wat ze niet doen). Apple lijkt vooralsnog ChatGPT alleen te gaan gebruiken bij de nieuwe iOS 18 (232 miljoen iPhones in 2023), iPadOS 18 (48,6 miljoen iPads in 2023), en macOS Sequoia (6,3 miljoen mac's in 2023), maar het marktpotentieel is enorm en dat alleen al zorgt voor een enorme invloed.

*getallen zijn sales aantallen en een indicatie voor hoe snel de installed base kan groeien

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:31]

DanielsWrath @rickvdvulkaan3 juli 2024 15:00
Waarom zouden ze er anders gaan zitten? Het idee is toch dat je invloed kan uitoefenen in een bestuur?
Aiii @DanielsWrath3 juli 2024 16:48
Wellicht om er zorg voor te dragen dat ze inzicht hebben in hoe het bedrijf opereert en welke beslissingen het neemt in de toekomst en of die in lijn zijn met de ideeën of principes van Apple gezien de integratie van de service in hun OS.
alie19875 @rickvdvulkaan3 juli 2024 16:18
inderdaad, je kunt ook invloed uit oefenen door b.v. lichaamstaal of door daar gewoon aanwezig te zijn met een bepaalde houding.
jos707 3 juli 2024 15:44
Heeft Apple vast een hoop duiten gekost, zie anders niet in waarom OpenAI dit zou toelaten.
ikweethetbeter @jos7073 juli 2024 16:44
OpenAI heeft hiermee een afnemer!
mafino 3 juli 2024 16:45
Ze hebben vast een appeltje te schillen met OpenAI nu ze er meer afhankelijk van worden
jibjqrkl 4 juli 2024 08:05
Dus meneer mag aan tafel gaan zitten, en mag letterlijk daar helemaal niks doen.
Voor een paar ton per jaar waarschijnlijk.

Wat is hwt leven toch eerlijk verdeeld :+
gevoelig @Osiummaster3 juli 2024 14:32
Nee dus. Hij mag geen invloed uitoefenen. :)
Guru Evi @Osiummaster3 juli 2024 14:31
Nee, hij mag niet adviseren of beslissingen beïnvloeden. Het is in principe een berichtgeving aan andere bedrijven en geeft meer precisie maar dezelfde informatie dan wat je kunt verkrijgen via de beursregulateur of via het vaknieuws. Die vergaderingen zijn openbaar voor alle aandeelhouders, dus echte geheimen gaan ze niet openbaren.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 13:31]


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