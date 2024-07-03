Vinted krijgt privacyboete van bijna 2,4 miljoen euro wegens AVG-overtredingen

De Litouwse privacytoezichthouder SDPI geeft Vinted een privacyboete van bijna 2,4 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft het kledingplatform de AVG overtreden, onder andere doordat gebruikers onvoldoende werden geïnformeerd over het verwerken van hun persoonsgegevens.

Vinted heeft verschillende aspecten van de AVG overtreden. Dat concludeert de SDPI, de privacytoezichthouder in Vinted-thuisland Litouwen. De toezichthouder begon een onderzoek naar het kledingplatform na privacyklachten uit verschillende EU-landen, waaronder Nederland. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het 'regelmatig' klachten ontvangt over het platform. De SDPI ontving ook klachten uit Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje.

De Litouwse privacytoezichthouder stelt onder meer dat het platform niet transparant genoeg is naar gebruikers over de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarnaast doet het bedrijf aan 'shadowbanning', waarbij gebruikers zonder kennisgeving worden uitgesloten van het platform. De manier waarop dergelijke shadowbans worden toegepast, is volgens de SDPI onwettig. Het belemmert gebruikers bijvoorbeeld bij het gebruikmaken van hun privacyrechten onder de AVG.

Ook vraagt Vinted ten onrechte om specifieke redenen wanneer gebruikers verzoeken voor het verwijderen van hun persoonsgegevens indienden bij het platform. Als dergelijke verzoeken worden geweigerd, geeft het platform daar ook onvoldoende uitleg voor.

De SDPI heeft besloten het kledingplatform hierom een boete van 2,385 miljoen euro op te leggen. Vinted heeft een maand de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak. Het is niet bekend of het kledingplatform dat ook gaat doen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de SDPI. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij Vinted.

Update, donderdag: Vinted zegt in een statement tegenover Tweakers dat het 'geen wettelijke basis' heeft gevonden voor de beslissing van de SDPI. "[We] zijn van mening dat het een nieuw precedent schept dat verder gaat dan de huidige formulering van de wet en de best practice in de sector", vertelt een woordvoerder aan Tweakers. Vinted gaat in beroep tegen het besluit.