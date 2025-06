Autoriteit Persoonsgegevens gaat vijf jaar toezicht houden op Belastingdienst

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat vijf jaar lang toezicht houden op de Nederlandse Belastingdienst. Dit 'toezichtarrangement' moet ervoor zorgen dat de bescherming van de persoonsgegevens van burgers en bedrijven verbetert.

De AP is in april van dit jaar begonnen met inventariserende gesprekken met medewerkers van de Belastingdienst, zo zegt de demissionaire staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst bij Financiën, Marnix van Rij, in een brief aan de Tweede Kamer. De privacywaakhond moet de Belastingdienst actief kunnen gaan controleren en volgen, maar zegt ook begeleiding bij de verbetering van privacywaarborging te willen bieden. De AP gaat onder meer kijken naar het gebruik van risicomodellen binnen de Belastingdienst, de cultuur met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens bij het overheidsorgaan en de uitwisseling van gegevens.

De afgelopen jaren was de Belastingdienst meermaals bij privacyschandalen betrokken. Het overheidsorgaan kreeg onder meer een AVG-boete voor het discrimineren op basis van nationaliteit in het kader van de toeslagenaffaire. In het verlengde daarvan werden omstreden risicomodellen gebruikt voor de profilering van burgers en bedrijven. Ook bleken persoonsgegevens van burgers voor medewerkers van de dienst inzichtelijk terwijl zoekopdrachten niet gelogd werden.