AP uit kritiek op wetsvoorstel voor verzameling financiële gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is niet tevreden over een wetsvoorstel dat financieel dienstverleners verplicht om financiële informatie van personen over te dragen aan de Autoriteit Financiële Markten. Er zou te weinig rekening zijn gehouden met de privacy van mensen.

Het wetsvoorstel voor de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM betreft onder meer banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs en andere financiële dienstverleners en beleggingsinstellingen. AP-bestuurslid Katja Mur stelt: "Je financiële gegevens behoren tot de persoonlijkste, gevoelige gegevens die er zijn; ze geven een inkijk in jouw leven. Wat je inkomsten en uitgaven zijn op het moment dat je een lening afsluit, hoeveel je leent, of je een levensverzekering hebt: allemaal informatie die zeer privé is. En die echt goed moet worden beschermd", aldus Mur.

De AP merkt op dat er niets in het voorstel staat over het pseudonimiseren van gegevens, zodat deze minder herleidbaar zijn naar een specifiek persoon. "Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de data niet mogen worden gebruikt om mensen te identificeren. Een verbod op ‘re-identificatie’ moet daarom expliciet in de wettekst worden opgenomen."

Daarnaast mist de privacywaakhond een onderbouwing voor hoe het toezicht van de AFM precies vooruitgaat door de bredere verzameling van gegevens. Volgens het wetsvoorstel zal de AFM de financiële gegevens gaan gebruiken voor ‘het duiden van marktontwikkelingen’ en ‘het identificeren van toezichtsrisico’s’. Maar wat dit precies inhoudt, is volgens de AP niet duidelijk genoeg. De doelen zijn 'te breed', vindt de toezichthouder.

Verder is het niet duidelijk of de gegevens door de AFM worden gedeeld met De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op de financiële instellingen. Dit mag onder bepaalde voorwaarden, maar het wetsvoorstel gaat hier verder niet op in. De AP zegt wel begrip te hebben voor de wens van het kabinet om 'maatregelen te nemen waarmee de AFM haar wettelijke taak als toezichthouder op de financiële markten naar behoren kan blijven uitvoeren'. Omdat de privacywaarborgen volgens de toezichthouder niet goed zijn afgebakend, moet het wetsvoorstel op deze punten worden aangepast.