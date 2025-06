Gemeente Leiden: bezoekersmonitor voldoet aan privacywetgeving

De gemeente Leiden zegt dat haar systeem voor het monitoren van bezoekersstromen in de binnenstad voldoet aan de privacywetgeving. Dit zegt zij in reactie op zorgen van verschillende gemeenteraadsfracties over de verwerking van locatiegegevens.

Het monitoringsysteem, dat geanonimiseerde gps-data inkoopt bij een externe leverancier, wordt ingezet om inzicht te krijgen in bezoekerspatronen en demografische gegevens. Volgens het stadsbestuur zijn de verzamelde gegevens niet te herleiden naar individuele personen, waardoor toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens niet verplicht zou zijn.

D66, PvdA en PvdD hadden vraagtekens gezet bij de rechtmatigheid van het verzamelen en doorverkopen van locatiegegevens door mobiele applicaties. Het Leidse college zegt in een reactie dat de dataverzameling uitsluitend plaatsvindt bij gebruikers die hier expliciet toestemming voor hebben gegeven.

De gemeente erkent wel dat smartphonegebruikers zich mogelijk niet altijd bewust zijn van de implicaties wanneer ze toestemming geven voor locatiedeling. Dit laatste zal worden meegenomen in een geplande evaluatie van het monitoringsysteem eind 2026. De gemeente heeft een informatiepagina online geplaatst met uitleg over de dataverwerking.