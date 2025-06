Indiana Jones and the Great Circle komt 17 april uit voor PlayStation 5

Indiana Jones and the Great Circle komt op 17 april uit voor de PlayStation 5. Dat bevestigt uitgever Bethesda.

Bethesda noemt de datum in een video met acteur Troy Baker. De game komt op 17 april uit voor de PlayStation 5, maar er komt een early access-versie beschikbaar die vanaf 15 april al speelbaar is. De game komt uit als download en op een fysieke schijf.

Indiana Jones and the Great Circle kwam in december uit. Aanvankelijk was de game alleen beschikbaar op de Xbox en pc. Microsoft en Bethesda zeiden toen al dat de game in de lente ook naar de PlayStation zou komen.