Bethesda noemt engine reden dat Indiana Jones-game altijd raytracing-gpu vereist

De pc-versie van de aankomende game Indiana Jones and the Great Circle vereist in ieder geval een gpu die raytracing ondersteunt. Bethesda licht nu toe dat dit komt omdat de engine raytracinghardware nodig heeft om global illumination toe te passen.

Indiana Jones and the Great Circle vereist in ieder geval een systeem met een Nvidia GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 8GB of Intel Arc A580. In een verklaring tegenover The Verge zegt de ontwikkelaar: "[De game] gebruikt een belichtingstechniek genaamd global illumination om omgevingen en personages te belichten. De engine, Motor van MachineGames, gebruikt hardwareraytracing om dat te bewerkstelligen."

Global illumination is een overkoepelende term voor renderalgoritmes waarmee indirecte belichting ofwel lichtreflecties berekend worden. Dit kan op basis van raytracing gedaan worden, zoals in het geval van Indiana Jones and the Great Circle. Ontwikkelaars kunnen ook voor andere technieken kiezen om global illumination mogelijk te maken, waaronder raytracing op basis van path tracing of photon mapping, of bijvoorbeeld op basis van voxels of radiosity.