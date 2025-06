Rocksteady stopt na een jaar met ondersteuning Suicide Squad-game

Ontwikkelaar Rocksteady beëindigt in januari 2025 de ondersteuning voor Suicide Squad: Kill the Justice League. De liveservicegame zal na seizoen 4 geen nieuwe content meer ontvangen, een jaar na de oorspronkelijke release.

Rocksteady kondigde het nieuws aan in een blogpost. Na het laatste seizoen komt Rocksteady met een offlinemodus voor de game. Deze modus stelt spelers in staat om de verhaallijn te blijven spelen, ook na de beëindiging van de liveservice-elementen. Coöperatief spelen met vrienden blijft eveneens mogelijk. De in-game winkel blijft actief en de game zelf blijft te koop, al is niet bekend voor hoelang. Ook introduceert de game nog Deathstroke als nieuw speelbaar personage.

De vroegtijdige stopzetting volgt op tegenvallende verkoopresultaten en lauwe recensies. Ook de recensie van Tweakers zelf was kritisch. De game had een negatieve impact op de gaminginkomsten van Warner Bros. Dat liet het bedrijf eerder dit jaar weten in zijn tweede kwartaalrapport. Suicide Squad is niet de enige online game die dit jaar moeizaam presteert. Eerder kampten ook titels als Concord en XDefiant met soortgelijke problemen.