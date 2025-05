Warner Bros. trekt eind mei stekker uit MultiVersus, blijft offline speelbaar

Player First Games brengt op 4 februari de laatste contentupdate uit voor MultiVersus. Het vijfde seizoen loopt tot en met 30 mei. Daarna wordt de online functionaliteit stopgezet en is het spel enkel nog offline te spelen.

Warner Bros. Games schrijft in een persbericht dat het na 'zorgvuldige afweging' heeft besloten om de liveservicefunctionaliteit stop te zetten. Vanaf 30 mei om 18.00 uur Nederlandse tijd kunnen spelers enkel lokaal met maximaal vier spelers of alleen tegen de computer vechten. Volgens het officiële X-account van het spel kunnen spelers 'voor de voorzienbare toekomst' offline spelen, al treedt men niet in detail.

MultiVersus wordt op dat moment bovendien van alle spelplatformen gehaald. Om het spel te kunnen blijven spelen en alle vrijgespeelde content te behouden, dienen spelers in te loggen tussen 4 februari en 30 mei om een lokale savegame aan te maken.

Het is ook per direct niet meer mogelijk om geld uit te geven in de in-gameshop. Spelers kunnen wel Gleamium of charactertokens blijven gebruiken om bonuscontent vrij te spelen. Warner Bros. merkt verder op dat de twee nieuwe speelbare personages van seizoen vijf, DC's Aquaman en Looney Tunes' Lola Bunny, via gameplay zijn vrij te spelen.

MultiVersus is sinds juli 2022 speelbaar als bèta en kwam officieel uit in mei 2024. De free-to-play Super Smash Bros.-achtige game laat spelers met verschillende Warner Bros.-personages tegen elkaar vechten, waaronder Batman, Bugs Bunny, Arya Stark en Jake The Dog. Het spel kreeg in 2022 de Best Fighting Game-prijs bij The Game Awards.