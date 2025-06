Warner Bros.: Suicide Squad: Kill the Justice League lost verwachtingen niet in

Suicide Squad: Kill the Justice League zou de financiële verwachtingen van uitgeverij Warner Bros. Discovery voorlopig niet hebben kunnen inlossen. Dat zou tijdens een presentatie van de meest recente kwartaalresultaten van het bedrijf zijn meegedeeld.

Gunnar Wiedenfels, de chief financial officer, deelde volgens IGN geen exacte verkoopcijfers mee. De man stelde wel dat de gamingdivisie van het bedrijf mede door de tegenvallende resultaten van de game een moeilijk eerste fiscaal kwartaal tegemoet zal gaan, in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. In februari van 2023 bracht Warner Bros. Discovery Hogwarts Legacy immers uit. Die game deed het volgens Wiedenfels vooral tijdens het eerste kwartaal financieel goed.

Suicide Squad: Kill the Justice League is ontwikkeld door Rocksteady Studios en op 2 februari is uitgekomen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Het betreft een thirdpersonshooter en liveserviceactiespel dat gericht is op co-op. De game heeft momenteel een score van 60 punten op Metacritic. Tweakers schreef kort na release een uitgebreide review over het spel.