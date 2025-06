Cooler Master introduceert mechanisch toetsenbord met KailhBox V2-switches

Cooler Master introduceert een nieuw mechanisch toetsenbord: de MK 770 Hybrid Wireless. Het toetsenbord komt met hot-swappable KailhBox V2-switches, rgb-verlichting, double-shot pbt-keycaps en een instelbaar scrollwiel. Hoeveel de MK 770 moet kosten, is niet duidelijk.

Cooler Master schrijft in een persbericht dat de MK 770 ook voor gamingdoeleinden gebruikt kan worden. Het mechanische toetsenbord beschikt over een geluidsabsorberend ontwerp met siliconen dempers die vibraties en storend geluiden afkomstig van het toetsenbord moeten helpen reduceren. Het apparaat heeft rgb-verlichting meegekregen waarmee meerdere verlichtingseffecten kunnen worden ingesteld.

De fabrikant heeft de MK 770 met een instelbaar scrollwiel uitgerust dat volledig aanpasbaar is via de meegeleverde MasterCTRL-software. Cooler Master meldt op zijn website dat het toetsenbord uitgerust is met een 2.4Ghz-draadloze verbinding en met Bluetooth 5.1. Via de 2,4Ghz-verbinding haalt het toetsenbord een polling rate van 1000Hz, terwijl dat bij Bluetooth 125Hz is. De MK 770 heeft een ingebouwde accu van 4000mAh meegekregen en beschikt over een USB-C-poort. Het apparaat weegt 1,52 kg.