Arrowhead Studios verhoogt maximale spelerslimiet Helldivers 2 naar 700.000

Arrowhead Studies heeft de servercapaciteit voor gelijktijdige Helldivers 2-spelers opgetrokken naar 700.000 spelers. Ceo Johan Pilestedt verwacht dat die limiet snel bereikt zal worden, maar ook dat spelers minder lang zullen moeten wachten om online te kunnen spelen.

Pilestedt schreef in een bericht op X dat er dit weekend nog enkele verbeteringen aan de game worden toegevoegd. Over welke verbeteringen het dan precies gaat, is niet duidelijk. Het is voorlopig ook niet duidelijk of en wanneer de servercapaciteit nog eens zal worden opgetrokken.

Eerder deze week maakte Arrowhead Studies bekend dat de servercapaciteit voor de game moest worden beperkt tot maximaal 450.000 gelijktijdige spelers. De ontwikkelaar nam deze maatregel om de serverstabiliteit te verbeteren. Er waren immers serverproblemen opgedoken waardoor spelers werden uitgelogd of geen beloningen hadden gekregen na het voltooien van missies.

Helldivers 2 is op 8 februari 2024 uitgebracht voor de PlayStation 5 en pc. De thirdpersonalienshooter zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd enkele maanden uitgesteld. De originele Helldivers-game dateert uit 2015. In de nacht van zondag 18 februari op maandag 19 februari speelden ruim 400.000 spelers de game tegelijkertijd via Steam. Tweakers schreef een uitgebreide review over de game vond het spel verrassend diepgaand.