Sony verwijdert Helldivers 2 in 177 verschillende landen van Steam

Sony heeft in 177 verschillende landen Helldivers 2 van Steam verwijderd. In deze landen is het niet mogelijk om op officiële wijze een PSN-account aan te maken, wat binnenkort verplicht is voor het spel. Steam zou de terugbetaling van het spel inmiddels eenvoudiger hebben gemaakt.

Uit de landenlijst op SteamDB blijkt dat het voornamelijk om Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Oost-Europese landen gaat. Er zijn ook meldingen waaruit blijkt dat Steam de terugbetaling van Helldivers 2 eenvoudiger zou hebben gemaakt. Uit een screenshot die op X is verschenen, blijkt dat de pc-versie van het spel ook na een speeltijd van 97 uur ingewisseld kan worden. Het is niet duidelijk of Steam zijn terugbetalingsbeleid voor Helldivers 2 ook daadwerkelijk heeft aangepast. Het bedrijf heeft hierover nog niet gecommuniceerd.

Sony Interactive Entertainment kwam begin mei met het nieuws dat de pc-gamers van Helldivers 2 hun Steam-account zullen moeten koppelen aan een PlayStation Network-account. Deze maatregel wordt verplicht en gaat op 6 mei van kracht. Tegen uiterlijk 4 juni moeten alle pc-gamers van Helldivers 2 hun accounts hebben gekoppeld om op die manier te kunnen blijven spelen. Sony wil gamers via deze maatregel naar eigen zeggen beter kunnen beschermen tegen het wangedrag van bepaalde spelers.

Helldivers 2 is op 8 februari 2024 uitgebracht voor de PlayStation 5 en pc. De thirdpersonalienshooter zou aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd enkele maanden uitgesteld. De originele Helldivers-game dateert uit 2015. Tweakers schreef een uitgebreide review over de game.

Update, 13.00 uur: Titel en inleiding gewijzigd met het juiste aantal landen volgens SteamDB. Voorheen stond er te lezen 'in meer dan honderd landen'.