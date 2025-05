Vijf vragen over Helldivers 2-ophef: verplichte PSN-link is toch niet verplicht

Helldivers 2 kende bij release wat opstartproblemen, maar kon sindsdien op hoge spelersaantallen en positieve gebruikersreviews rekenen. Totdat Sony afgelopen week een aankondiging deed. In dit artikel leggen we uit wat er aan de hand is.

Wat is Helldivers 2?

Helldivers 2 is een thirdpersonco-opshooter waarin je met teams van maximaal vier spelers het opneemt tegen AI-vijanden, in de vorm van insecten of robots. Het spel is gemaakt door de onafhankelijke ontwikkelaar Arrowhead Game Studios en uitgegeven door Sony als PlayStation-titel. Het spel verscheen bij release ook direct op de pc en ondersteunt crossplay, dus pc-spelers kunnen met PlayStation-spelers in een potje zitten. Het spel werd eerder dit jaar onverwacht populair, wat ook Sony en Arrowhead niet hadden verwacht. Door een gebrek aan servers moesten spelers in het begin wachten voordat ze aan een potje konden beginnen. Deze onverwachte populariteit is ook relevant voor later in dit artikel.

Wat is er dit weekend gebeurd?

Eind vorige week maakte Sony plotseling bekend dat voor pc-spelers een PSN-account verplicht zou worden. "Accountlinking speelt een kritische rol in het beschermen van onze spelers en het hooghouden van de beveiliging en veiligheid op PlayStation en voor PlayStation Studio-titels. Het linken van PSN-accounts is onze voornaamste manier om spelers te beschermen tegen griefing en abuse doordat het mogelijk wordt om die spelers die dat doen te bannen. Het zorgt er ook voor dat gebande spelers in beroep kunnen gaan", schrijft Sony Interactive Entertainment. De PSN-koppeling zou vanaf maandag 6 mei ingaan voor nieuwe spelers. Bestaande spelers zouden hun account per 4 juni gekoppeld moeten hebben.

Overigens is die 'plotseling' in de voorgaande alinea niet helemaal terecht. Het was altijd al de bedoeling dat PSN-accounts verplicht zouden worden, schrijft Sony in de blogpost. Alleen werd het door 'technische problemen' tijdelijk opgeschort. Hier komt de onverwachte populariteit om de hoek kijken; de servers raakten overbelast waardoor pc-spelers hun account niet konden koppelen. Pc-spelers konden daardoor niet meedoen aan de game, dus werd de verplichting opgeschort. Dat bevestigt Arrowhead-ceo Jonah Pilestedt ook op X, waar hij aangeeft dat het zijn besluit was om de PSN-accounts op te schorten.

Oké, dan maak je toch een PSN-account aan?

Voor Belgen en Nederlanders is dat inderdaad prima mogelijk, maar in veel landen niet. Sterker nog, er zijn meer landen waar PSN niet actief is dan wel, terwijl het spel wel gewoon wereldwijd te koop was via Steam. Zo was het spel te koop in de Baltische staten, Marokko, Monaco, Moldavië, de Fillipijnen, Servië, Suriname en de Nederlandse Antillen, terwijl PSN officieel niet in deze landen actief is.

Je kunt bij het aanmaken van een PlayStation Network-account aangeven dat je in een ander land woont of je kunt natuurlijk een vpn gebruiken. Het land van je account is echter niet achteraf aan te passen en het kan lastiger zijn om geld toe te voegen aan dat account om bijvoorbeeld op een later moment games aan te schaffen met dat PSN-account. Het is volgens Sony's gebruiksvoorwaarden bovendien niet toegestaan om bij het aanmaken van je account onjuiste informatie te verschaffen over je land of regio; bij overtreding kan Sony je account blokkeren.

Veel spelers gaven dan ook aan dat risico niet te willen nemen met een spel waarvoor ze 40 euro hebben betaald en dat ook niet te accepteren als alternatief. Bovendien experimenteert Sony in het Verenigd Koninkrijk en Ierland met een leeftijdsverificatiesysteem, waarvoor gebruikers een mobiel nummer, gezichtsscan of identiteitsbewijs moeten aanleveren voordat ze een PSN-account kunnen aanmaken. Mocht Sony dit wereldwijd willen hanteren, dan zou dit een extra drempel zijn, betoogden sommige spelers.

Een groep spelers had de game dus gekocht, kon het spel drie maanden spelen en kreeg daarna te horen dat ze het spel niet meer zouden kunnen spelen. Sony had ook niets gezegd over het terugbetalen van deze spelers en Steam geeft normaliter twee weken na aankoop geen geld meer terug. Overigens zijn er wel spelers die claimen dat ze alsnog een refund kregen.

Daarnaast was er een principieel bezwaar; spelers dachten dat dit een manier was voor Sony om het aantal PSN-accounts kunstmatig te verhogen, of ze wilden Sony geen extra, 'onnodige' data geven om privacyredenen. Spelers wezen ook op wisselende communicatie van het bedrijf; zo zei Sony op 4 mei nog in een faq dat het inloggen op PSN voor pc-games optioneel was.

Een deel van de community zou de game dus niet meer kunnen spelen, terwijl ze er wel voor hadden betaald. Dat, gekoppeld met de privacybezwaren en onhandige communicatie naar spelers toe, zorgde voor een overwegend negatief sentiment op sociale media en in de Steam-reviews. De Steam-reviews van Helldivers 2 gingen bijvoorbeeld binnen een paar dagen van overwegend positief naar overwegend negatief, op basis van honderdduizenden reviews. Arrowhead had die week nieuwe kleding en wapens aangekondigd, maar daar had niemand het meer over.

Hoe reageerden de ontwikkelaar en Steam?

Arrowhead-ceo Pilestedt was het afgelopen weekend actief op X en deelde hierbij regelmatig zijn visie op de gebeurtenissen. Zo stelde hij op vrijdag nog dat de negatieve Steam-recensies 'terecht' waren en bood hij zijn excuses aan voor de gang van zaken. 'Ik had gewild dat wij duidelijker waren geweest' over de langetermijnplannen omtrent PSN 'om onze spelers niet teleur te stellen', schreef hij later. Hij gaf toen ook aan in gesprek te zijn met Sony over spelers die het spel wel hebben gekocht, maar geen PSN-account kunnen aanmaken.

Ouch, right in the review score 😢🤕



Well, I guess it's warranted. Sorry everyone for how this all transpired. I hope we will make it up and regain the trust by providing a continued great game experience.



I just want to make great games! pic.twitter.com/EPO7apDUlc — Pilestedt (@Pilestedt) 3 mei 2024

Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij geen knopen mag doorhakken over de PSN-verplichting, maar dat deze bal bij Sony lag. Hij erkent wel dat Arrowhead spelers beter had moeten informeren over de uiteindelijke PSN-verplichting. Het inloggen werd opgeschort, maar het was altijd de bedoeling dat het terug zou keren. "We wisten ongeveer een half jaar voor lancering dat het verplicht zou worden."

Over de vragen waarom het spel dan wel te koop was in landen waar PSN-accounts niet aan te maken zijn, geeft hij aan dat Arrowhead niet gaat over hoe het spel wordt verkocht. "Wij ontwikkelen en ondersteunen de game; uitgevers en winkels gaan over hoe het verkocht wordt." Hij zegt niet te weten waarom PSN-accounts niet wereldwijd aangemaakt kunnen worden.

Wel geeft hij duidelijk aan dat Arrowhead de PSN-accounts liever optioneel had gezien en dat de verplichting 'belangrijk was' voor Sony. Het verzoek om de PSN-accounts vanaf mei en juni alsnog te verplichten, kwam dan ook vanuit Sony, bevestigt Pilestedt. "Wij moesten eraan voldoen, ook al waren er wat zorgen dat er backlash zou zijn. Er was backlash." In zijn berichten gaf Pilestedt meermaals aan dat er nog gesprekken liepen met Sony.

Steam heeft niet in het openbaar gereageerd op de gebeurtenissen. De winkel haalde de game wel in 177 landen uit de verkoop, enige dagen na Sony's aankondiging. Intussen was de game dus nog steeds te koop in een flink aantal landen waar deze daarna niet meer gespeeld kon worden. Het platform zou volgens enkele spelers daarnaast ruimhartiger omgaan met restitutieverzoeken.

Hoe nu verder?

Maandagochtend kwam Sony terug op zijn besluit; de update waarmee de PSN-accounts verplicht zouden worden, zou niet worden uitgebracht. "We zijn nog steeds aan het leren wat het beste is voor pc-spelers en jullie feedback was hiervoor onmisbaar. Nogmaals dank voor jullie blijvende steun aan Helldivers 2 en we zullen jullie op de hoogte houden van onze toekomstige plannen." Pilestedt zegt Sony te bedanken voor deze stap en zegt ook onder de indruk te zijn van 'de wilskracht en samenwerkingskracht' van de Helldivers 2-spelers.

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still… — PlayStation (@PlayStation) 6 mei 2024

PSN-accounts blijven vooralsnog optioneel, maar Sony wilde ze niet voor niets instellen. Het idee was immers om zo het bannen van accounts beter en effectiever te laten verlopen. Pilestedt erkent dat het gebrek aan gelinkte PSN-accounts ervoor gaat zorgen dat het bansysteem minder effectief zal zijn, maar zegt ook dat de ontwikkelaar aan systemen werkt om de PSN-banfunctionaliteit te vervangen.

Om een vergelijking te maken met de game zelf: de bug hole is dicht, maar dat wil niet zeggen dat de problemen voorbij zijn. Helldivers 2 is nu in veel landen niet langer te koop via Steam. Daarnaast heeft het spel nog steeds 'mostly negative' en 'mixed' als recente reviews en alle reviews op Steam, respectievelijk. Erger nog: de band tussen community, ontwikkelaar en uitgever heeft duidelijk een dreun opgelopen, waarbij de tijd moet uitwijzen hoe die dreun zich kan herstellen. De drie partijen hebben elkaar hard nodig om van Helldivers 2 een blijvend succes te maken, aangezien ze er zelf het meeste aan hebben als de game een blijvend succes is. Het is voor gamers en gamemakers dan ook te hopen dat dat vertrouwen snel weer terugkeert en dat de enige blijvende herinnering een leuke, gratis cape zal zijn.