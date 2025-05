Sony maakt PSN-account op pc voor vier singleplayergames optioneel

Sony maakt het gebruik van een PlayStation Network-account voor pc-gamers in enkele gevallen optioneel. Tot dusver is het koppelen van bijvoorbeeld een Steam-account met een PSN-account op de pc verplicht voor PlayStation-games met online functionaliteiten.

De vereiste van een PSN-account vervalt voor de games Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Horizon Zero Dawn Remastered en The Last of Us Part II Remastered. De laatstgenoemde game komt op 3 april uit voor de pc.

Sony wil gebruikers toch stimuleren om hun pc-account te koppelen aan een PSN-profiel en biedt daarom in-game beloningen aan. Gamers die hun accounts koppelen krijgen bijvoorbeeld eerder een bepaalde Spider-Man-skin in Marvel’s Spider-Man 2, in-game punten om bonuscontent te ontgrendelen in de The Last of Us Part II-remaster of toegang tot bepaalde harnassen voor Kratos in God of War Ragnarök.

Er is al langer kritiek op Sony voor het verplichten van het koppelen van een pc-account aan een PSN-profiel. Zo kreeg Helldivers 2 na de aankondiging van de koppelplicht in mei van 2024 massaal negatieve gebruikersreviews op Steam. Sony schrapte in reactie hierop de vereiste. Het bedrijf claimde dat de koppeling van accounts verplicht werd om spelers te beschermen tegen wangedrag van anderen. De koppeling is eveneens vereist om online functies en de PlayStation-overlay op de pc te kunnen gebruiken. De laatstgenoemde functie is vooralsnog alleen in Ghost of Tsushima Directors Cut beschikbaar op de pc.