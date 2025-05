CMA uit zorgen over concurrentiebelemmering clouddiensten Amazon en Microsoft

De Britse Competition and Markets Authority zegt in een voorlopige conclusie dat de clouddiensten van Amazon en Microsoft concurrentie kunnen belemmeren. De markttoezichthouder onderzoekt of er maatregelen nodig zijn om dit tegen te gaan.

De CMA startte eind 2023 een onderzoek naar de clouddienstenmarkt in het Verenigd Koninkrijk en publiceert dinsdag een voorlopige conclusie waaruit blijkt dat marktwerking in dit segment niet 'zo goed werkt als zou moeten'. Een onderzoeksgroep binnen de mededingingsautoriteit stelt daarom voor om Amazon Web Services en Microsofts cloudequivalent Azure aan te merken als diensten met een 'strategische marktstatus'. Als deze status aan de diensten toegeschreven wordt, kan de toezichthouder verdere restricties opleggen. Er wordt in het document gesproken over potentiële exportkosten voor data en het opwerpen van technische barrières, al benadrukt de toezichthouder dat eerst andere, niet nader beschreven maatregelen overwogen moeten worden.

Verder wordt het beleid van Microsoft in de Britse clouddienstenmarkt meermaals door de CMA bekritiseerd. Volgens de toezichthouder gebruikt Microsoft zijn 'kracht in software' om het voor Amazon en Google moeilijker te maken om effectief te concurreren met de Azure-diensten. Daarom benoemt de onderzoeksgroep ook het aanpakken van de 'licentiepraktijken' van Microsoft, al zouden wederom eerst andere 'toepasselijke maatregelen' overwogen moeten worden.

Microsoft en Amazon hebben nu de mogelijkheid om te reageren op de voorlopige conclusies van de onderzoeksgroep van de markttoezichthouder. De bedrijven hebben daar tot 18 februari voor. Daarna gaat de CMA eventueel door de bedrijven voorgestelde oplossingen overwegen of beslissen over verdere maatregelen.

Volgens de CMA hebben AWS en Azure ieder een marktaandeel van dertig tot veertig procent in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor zouden consumenten en bedrijven te veel gehinderd worden in het overstappen naar concurrerende diensten zoals die van Google, maar ook van nieuwe bedrijven.