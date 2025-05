CMA: Activision-overname door Microsoft kan te maken krijgen met nieuw onderzoek

De Britse Competition and Markets Authority zegt dat nieuwe onderhandelingen met Microsoft over zijn Activision-overname zich in een vroeg stadium bevinden. De nieuwe onderhandelingen kunnen leiden tot 'een nieuw fusieonderzoek' naar de deal.

CMA-woordvoerder Billy Proudlock laat aan The Verge weten dat de onderhandelingen met Microsoft zich nog in een vroeg stadium bevinden. "Hoewel fuserende partijen niet de mogelijkheid hebben om nieuwe corrigerende maatregelen voor te stellen zodra er een definitief rapport is uitgebracht, kunnen ze er wel voor kiezen om een deal te herstructureren, wat kan leiden tot een nieuw fusieonderzoek", schrijft de CMA.

"Microsoft en Activision hebben aangegeven dat ze overwegen hoe de transactie kan worden aangepast en de CMA is bereid om op deze basis met hen in gesprek te gaan. Deze gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en de aard en timing van de volgende stappen zullen te zijner tijd worden bepaald. Hoewel beide partijen hebben verzocht om een pauze in het beroep van Microsoft om deze besprekingen te laten plaatsvinden, blijft de beslissing van de CMA in haar eindverslag van kracht."

Het is niet duidelijk hoe Microsoft precies van plan is zijn overnameplannen aan te passen om de CMA gerust te stellen. CNBC stelt op basis van eigen bronnen dat Microsoft en de CMA het eens zijn geworden over een 'kleine desinvestering' om de cloudgamingzorgen van de CMA weg te nemen. Het is niet bekend om wat voor desinvestering dat gaat. Mogelijk is dit gerelateerd aan de Xbox Cloud Gaming-diensten in het VK, hoewel dat niet officieel wordt bevestigd. MLex meldde vorige maand dat Microsoft mogelijkheden onderzoekt om de overname buiten het VK om af te ronden.

De Britse CMA blokkeerde Microsofts beoogde Activision-overname eerder dit jaar. De toezichthouder concludeerde dat de overname de concurrentie op het gebied van cloudgaming kan verstoren. Microsoft ging toen bij de Britse Competition Appeal Tribune in beroep tegen die beslissing. Microsoft en de CMA kondigden dinsdagavond aan dat ze hun juridische geschil pauzeren en weer met elkaar in gesprek gaan. Dat deden die twee partijen kort nadat de Amerikaanse FTC een rechtszaak omtrent diezelfde overname verloor. Tweakers publiceerde eerder achtergrondverhalen over de Britse blokkade van de overname en de rechtszaak van de Amerikaanse toezichthouder.