'FTC overweegt in beroep te gaan tegen uitspraak rechtszaak Activision-overname'

De FTC overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak in zijn rechtszaak om Microsofts overname van Activision tijdelijk te blokkeren. Dat meldt een anonieme bron aan Bloomberg. Het verzoek van de toezichthouder werd dinsdag afgewezen door de rechtbank.

De FTC heeft nog geen definitieve beslissing genomen, maar 'neigt naar' een hoger beroep, schrijft persbureau Bloomberg. Een beroep kan mogelijk woensdag al worden ingediend. Met de uitspraak van dinsdag mag Microsoft zijn overname in principe vanaf 15 juli voltooien, nadat de overname tijdelijk op pauze werd gezet in afwachting van een uitspraak. De FTC moet een noodopschorting aanvragen bij het hof van beroep om die pauze te verlengen.

De Amerikaanse rechter Jacqueline Scott Corley gaf Microsoft dinsdag gelijk in de rechtszaak van de FTC. Zij stelde onder meer dat de FTC niet voldoende heeft aangetoond dat de overname de concurrentie kan verstoren. Volgens de rechter is er daarom geen reden om de overname vooralsnog tegen te houden.

De rechtszaak van de FTC draaide om een verzoek om een preliminary injunction van de FTC. De Amerikaanse toezichthouder heeft momenteel een eigen interne zaak tegen de overname lopen, in de hoop de overname te blokkeren. De eerste hoorzittingen in die zaak staan gepland voor 2 augustus. In de tussentijd mag Microsoft de overname echter vroegtijdig afronden. Microsoft en Activision kunnen dan later weer gedwongen worden uit elkaar te gaan als de FTC concludeert dat dat nodig is.

De FTC wilde voorkomen dat Microsoft zijn overname vroegtijdig afrondt, terwijl haar eigen onderzoek nog loopt. De gevraagde preliminary injunction zou de techgigant verbieden om dat te doen. Dat tijdelijke verbod is dus niet ingesteld door de rechtbank. De kans is daarmee groot dat Microsoft en Activision de overname snel willen afronden. De Britse toezichthouder CMA blokkeerde de overname eerder al, maar is na de uitspraak van dinsdag in onderhandeling over concessies met de twee bedrijven.