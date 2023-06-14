Rechter blokkeert tijdelijk Microsofts Activision-overname op verzoek van FTC

Een rechter in Californië heeft het verzoek van de FTC goedgekeurd om de overname van Activision-Blizzard door Microsoft voorlopig tegen te houden. Op 22 juni vindt er een bewijsverhoor plaats waar vermoedelijk het bezwaar van Microsoft behandeld wordt.

De rechtbank accepteert het tijdelijke restraining order dat de Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission maandag aanvroeg, omdat de FTC naar eigen zeggen moeilijk onderzoek kan doen naar de overname als dit proces al in gang gezet is. Volgens de federale rechtbank is het tijdelijk blokkeren van de deal 'nodig om de status quo te behouden zolang nog niet over de aanklacht is besloten'. Omdat Microsoft en Activision-Blizzard pas aan het eind van deze maand gedurende twee dagen in beroep kunnen gaan, zal de door menig toezichthouder goedgekeurde deal van bijna 70 miljard dollar voorlopig toch nog niet door kunnen gaan.

Nu de federale rechter akkoord is gegaan met het verzoek van de FTC, wordt de overnamezaak verder behandeld in de rechtszaal. Microsoft zei in een statement tegenover Reuters eerder dat een dergelijk proces verwelkomd wordt. Nu spreekt het bedrijf daarnaast over het 'accelereren van het juridische proces', waarmee wordt uitgedragen dat deze stappen nodig zijn om de uiteindelijke deal uit te kunnen voeren.