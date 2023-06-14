Rechter blokkeert tijdelijk Microsofts Activision-overname op verzoek van FTC

Een rechter in Californië heeft het verzoek van de FTC goedgekeurd om de overname van Activision-Blizzard door Microsoft voorlopig tegen te houden. Op 22 juni vindt er een bewijsverhoor plaats waar vermoedelijk het bezwaar van Microsoft behandeld wordt.

De rechtbank accepteert het tijdelijke restraining order dat de Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission maandag aanvroeg, omdat de FTC naar eigen zeggen moeilijk onderzoek kan doen naar de overname als dit proces al in gang gezet is. Volgens de federale rechtbank is het tijdelijk blokkeren van de deal 'nodig om de status quo te behouden zolang nog niet over de aanklacht is besloten'. Omdat Microsoft en Activision-Blizzard pas aan het eind van deze maand gedurende twee dagen in beroep kunnen gaan, zal de door menig toezichthouder goedgekeurde deal van bijna 70 miljard dollar voorlopig toch nog niet door kunnen gaan.

Nu de federale rechter akkoord is gegaan met het verzoek van de FTC, wordt de overnamezaak verder behandeld in de rechtszaal. Microsoft zei in een statement tegenover Reuters eerder dat een dergelijk proces verwelkomd wordt. Nu spreekt het bedrijf daarnaast over het 'accelereren van het juridische proces', waarmee wordt uitgedragen dat deze stappen nodig zijn om de uiteindelijke deal uit te kunnen voeren.

Microsoft en Activision-Blizzard

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 17:13
54 • submitter: Xtuv

14-06-2023 • 17:13

54

Submitter: Xtuv

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Reacties (54)

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Linksquest Moderator Spielerij 14 juni 2023 17:19
Ik had dit wel verwacht, want de FTC is al vanaf het begin al flink bezig om deze overname te blokkeren. Ik ben zeer benieuwd wat uiteindelijk de uitkomst gaat worden.
Newbey @Linksquest14 juni 2023 17:48
In Europa is het wel goedgekeurd zover ik weet.
Blokker_1999
@Newbey14 juni 2023 19:00
Enkel de CMA uit het VK heeft de overname op dit moment afgekeurd, de FTC zoekt vooral tijd om verder onderzoek te doen.
Newbey @Blokker_199914 juni 2023 19:19
De EU heeft het goedgekeurd.
hottestbrain @Newbey14 juni 2023 20:08
En het VK dus niet.
SED @hottestbrain15 juni 2023 15:50
Die zit dan ook niet in de eu O-)
hottestbrain @SED15 juni 2023 21:01
Dat was mijn punt ;)
Linksquest Moderator Spielerij @Newbey14 juni 2023 20:23
Ja en ook China, Brazilië en nog een paar landen. Heb het al vaker gezegd dat het hele overnemen voor niemand goed is, als een bedrijf moet sluiten en je neemt dan iemand over om eventueel een studio te redden en zo dan die titles te krijgen, dan vind ik het prima. Maar nu word je bijna verplicht alle systemen te pakken, mits je ook alles wilt spelen natuurlijk.
Eren @Linksquest15 juni 2023 02:18
Microsoft was voor mij niet de reden om meerdere systemen te kopen, aangezien wat op Xbox uitkomt ook beschikbaar is op de PC. Daarvoor moet ik Sony de schuld geven. :+
Linksquest Moderator Spielerij @Eren15 juni 2023 08:49
Tegenwoordig komen bepaalde games van Sony ook al naar de PC, Nintendo weer niet.
jkru2133 @Linksquest15 juni 2023 09:09
Ja maar vergelijk dan eens de kosten voor een Switch met de kosten voor een Playstation...Dan ben ik niet heel boos op Nintendo
RRR2003 @Linksquest15 juni 2023 10:49
Alle games van Microsoft komen ook naar PC, same day zelfs. Bij Sony komt t tegenwoordig wel wat vaker naar PC, maar het duurt ff.
Linksquest Moderator Spielerij @RRR200315 juni 2023 13:20
Klopt, net als met die games naar hun Playstation Plus dienst, bij Xbox ook Day One.
Blokker_1999
@Linksquest14 juni 2023 18:59
Ik verwacht dat dit teruggedraaid zal worden. Het hof heeft hier in essentie een bevel uitgevaardigd vanwege een eenzijdig verzoekschrift. Als je zo een zaak indient dan moet je al een slechte zaak hebben om geen tijdelijke beperking te krijgen.

MS krijgt volgende week de kans om zijn visie te geven, en van wat ik tot op heden gelezen heb, maakt de FTC niet veel kans om de overname op dit moment te blokkeren. Maar met rechtspraak weet je natuurlijk nooit.
Loller1
@Linksquest14 juni 2023 20:06
Dit is meer procedureel en zou hoe dan ook gebeurd zijn. Het ding is nu, als de FTC nu wordt afgewezen (en dat is de verwachting) is het zo goed als gedaan ermee en kunnen Microsoft en ABK de hand schudden. En dan is deze hele zever eindelijk voorbij, want ik ben het eerlijk gezegd beu om erover te lezen. :p
Bulls 14 juni 2023 17:19
Hier is eigenlijk alles al over gezegd en de twee kampen zijn tot op het bot verdeeld. Ik hoop zelf dat het niet door gaat want gezien de track record van Microsoft gaan ze niet bepaald goed om met de franchises die ze kopen.

Concurrentie is goed maar monopolie niet.
Microsoft kan prima zijn positie versterken door zich in te zetten op wat ze reeds hebben. Kwaliteit komt voor kwantiteit.
ErikT738 @Bulls14 juni 2023 17:31
Op welke markt heeft Microsoft een monopolie dan? Want qua gaming staan ze niet eens in de top drie. Momenteel zie je juist dat op de console markt Sony zijn positie als grootste gebruikt om (tijdelijke) exclusiviteit van titels af te dwingen, waarmee hun positie alleen maar weer sterker wordt.

Deze fusie is irrelevant voor de markten waar Microsoft wel de grootste is.
Caelestis @ErikT73814 juni 2023 17:53
Volgens de britten ging het om cloud gaming. Nu dat stadia niet meer bestaat heeft MS technische gezien een monopolie. Dat cloud gaming nog minder dan 1% van de gaming markt betreft is niet belangrijk als je maar met juiste bril naar het probleem kijkt.
loki504 @Caelestis14 juni 2023 18:18
Dat betwijfel ik want Luna komt ook steeds naar meer landen. En MS cloud zit geïntegreerd in GP:U en ja ik gebruik af en toe ook Cloud. Maar zou niet los voor betalen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 26 juli 2024 22:30]

Caelestis @loki50414 juni 2023 20:22
Wat bedoel je met
MS cloud zit geïntegreerd in GPU
?
loki504 @Caelestis14 juni 2023 21:06
GPU is GamePass: Ultimate.

Wat een no brainer is voor 90% van de gamers.

Want je krijgt beide GamePasses(zowel pc als console) en EA:Play en Xbox line Gold(gratis crap games en MP op console) en Xcloud.

Waarbij als je een nieuwe game in gamepass ziet je het even snel kan proberen.
Caelestis @loki50414 juni 2023 21:26
Oh sorry, ik zie GPU als Graphics Processing Unit aka een grafische kaart? Wat een wending zeg als dat hier gezien wordt als een no brainer.

Bij nader inziens kan je het niet gewoon GP:U noemen? Het is werkelijk nergens voor nodig om daarvoor GPU te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Caelestis op 26 juli 2024 22:30]

loki504 @Caelestis15 juni 2023 07:56
GP:U had ook gekund ja. Al noem je het niet GanePass: Ultimate. Ik noem het altijd al GPU in MSFT/GP gerelateerde onderwerpen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 26 juli 2024 22:30]

koekroeck @Caelestis14 juni 2023 18:16
Als je de redenering volgt van cma (elke gamepass gebruiker is ook cloudgamer, wat echt gewoon totaal niet klopt) dan is sinds kort amazon het giga-cloudbedrijf geworden met Luna.
Caelestis @koekroeck14 juni 2023 19:31
Daarom zei ik ook technisch. Elke xbox account is technisch een gamepass gebruiker ongeacht of je het in geschakeld hebt of niet.
Op dat niveau van gebruikers zijn de tegenspelers Sony en Nintendo. Niet amazon of google.
Nintendo is nagenoeg niet bestaand in cloud gaming en Sony worstelt nog een beetje op dat gebied.

"Technisch" is voldoende om het in de rechtbank te behandelen en dat is wat de Britten hebben gedaan.
Moet nog zien wat de FTC van plan is maar ik zie de noodzaak niet in alle aandacht voor de overname. Zowel Microsoft als Activision willen het doen en verder zie ik niemand de portemonnee opentrekken om Activision te kopen.
Waarom? Omdat er een monopolist schuilt in een markt wat nog geen 1% van het geheel betreft?

Luna is hier niet beschikbaar. Het kan via VPN maar je lag dan? Het is ook niet in Japan dus hoe wil je winnen van Sony?
Is het echt zo'n doorbraak?
koekroeck @Caelestis14 juni 2023 19:41
"Technisch"

Ik verwacht meer van een onderzoek dan dat technisch iedereen cloudgamer is als je gamepass hebt. Als uw onderzoek niet eens gestaafd is met statistieken, vraag ik mij af wat uw onderzoek dan waard is?
Loller1
@Caelestis14 juni 2023 20:09
Daarom zei ik ook technisch. Elke xbox account is technisch een gamepass gebruiker ongeacht of je het in geschakeld hebt of niet.
Maar dat is juist het punt, het his heel arbitrait, want als als ze Prime over dezelfde kam zouden scheren en iedere Prime abonee als een Luna gebruiker tellen, dan wordt Xbox Cloud gewoon overrompelt.
Caelestis @Loller114 juni 2023 20:28
Dat is het punt wat de Britten hadden bedacht. Ik vindt het ook onzin maar dan meer op het niveau van de markt is gewoon te klein om nu al een monopolist te bekronen. Het kan alle kanten opgaan.
Buiten dat om, wat heeft Activision met cloud gaming te maken? Ze doen niks behalve de games beschikbaar stellen.
mhnl1979 @Caelestis14 juni 2023 18:10
Als je de enige partij bent die op een bepaalde markt de grootste is, is er altijd sprake van een monopolie.
Maar als niemand zich op die markt wil begeven, zou dat nooit een probleem moeten zijn.
Er is altijd iemand de eerste op de markt zeg maar.
gerrit-jan83 @Caelestis14 juni 2023 18:47
Je hebt nvidea en nog veel meer cloud diensten en cma gebruikte alle gamepass leden als cloud gebruikers wat helemaal niet waar is. Van de gamepass gebruikers is maar klein deel cloud gebruikers.
ThanosReXXX
@Caelestis15 juni 2023 11:41
De ene persoon noemt het de juiste bril, de ander noemt het op elke slak zout leggen... ;)

Maar zonder dollen: de bewering dat er onder Microsoft een monopolie zou zijn op cloud gaming is natuurlijk complete onzin. Misschien als je enkel naar console gaming kijkt, maar in de online game markt in zijn totaliteit zijn zowel PC als mobile echt vele malen groter, en stelt GamePass vooralsnog niets voor.

De aanklacht daarover lijkt daarom dus eerder op een angst voor een mogelijk toekomstig scenario, waarin er wel een enorme groei zou zijn of ontstaan wat betreft GamePass, maar voordat zoiets überhaupt werkelijkheid zou kunnen worden, zijn we minsten een jaar of 5 tot 10 verder, dus Microsoft heeft wat dat aangaat nog een lange weg te gaan.
theduke1989 @ErikT73814 juni 2023 19:13
Sony is toch niet door eigen first party games een grote speler. Heb nog niet gehoord door eigen IPs is Sony groot geworden.
TechSupreme @ErikT73814 juni 2023 21:58
Het gaat ook niet om Microsoft, maar om Activision. Activision is gigantisch groot. Als Microsoft dat in handen krijgt en dat combineert met hun XBox en Gamepass, dan zijn het monopolisten.
ErikT738 @TechSupreme14 juni 2023 23:19
Dat is dus niet zo. Sony en Tencent zijn nog steeds groter, ook na de fusie. Zelfs al waren ze kleiner dan was er nog geen monopolie.
TechSupreme @ErikT73815 juni 2023 02:55
Ja dat is ook de reden waarom Sony specifiek COD noemt in hun bezwaar. Activision heeft de lange termijn platform sellers en populairste franchises in handen, als dat wegvalt voor Sony dan hebben ze een probleem. Een substantieel deel van de omzetcijfers van Sony worden mogelijk gemaakt door de Activision franchises. COD, FIFA, Madden, etc. zorgen allemaal misschien niet voor gigantische pieken in de verkoop, maar ze zorgen wel voor lange termijn steady inkomsten.

Tencent is niet te vergelijken met de andere twee. Voornamelijk Chinese markt en mobiele games, daar hebben we het nu niet eens over.

Als Microsoft de Activision franchises Microsoft exclusief maakt, dan zal Sony heel snel terug zakken in die rankings. Het hoeft niet eens exclusief te zijn, als ze de release op Microsoft platforms een paar maanden voorrang geven is al genoeg.

nieuws: Europese Commissie keurt Activision-overname door Microsoft goed - up...
Daarnaast zou Activision-Blizzard niet van plan zijn om door het bedrijf uitgegeven games via gameservices aan te bieden; individuele gameverkopen zouden de leidraad blijven. Desalniettemin waarschuwt de Commissie dat Microsoft de concurrentiemogelijkheden binnen de pc- en gamestreamingindustrie zou kunnen belemmeren als Activision-Blizzard-titels exclusief via de Xbox Game Pass Ultimate-streamingfunctie worden uitgebracht.

Daarom belooft Microsoft de komende 10 jaar 'voor alle huidige en toekomstige Activision-Blizzard-games een gratis streaminglicentie' te bieden aan alle clouddiensten. Europese consumenten moeten dan met andere woorden via alle beschikbare cloudstreamingdiensten games van Activision-Blizzard kunnen blijven spelen.
nieuws: VK blokkeert overname Activision Blizzard wegens zorgen concurrentie ...
Microsoft deed de afgelopen maanden meerdere toezeggingen tegenover toezichthouders. Het bedrijf sloot ook deals met onder meer Nvidia, Nintendo en cloudgamingplatform Ubitus om Activision-games na de overname tien jaar lang beschikbaar te stellen op hun platforms, maar de CMA vond dat niet voldoende. Microsoft heeft volgens de CMA een marktaandeel van naar schatting 60 tot 70 procent en Microsofts voordeel op de markt zou versterkt worden als het controle krijgt over gamefranchises als Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft.
Je kan wel puur naar omzetcijfers kijken, maar daar is lang niet alles mee gezegd. Een marktaandeel van 60 tot 70 procent op de cloudgaming markt en dan ook nog eens controle over de populairste franchises dan mag je jezelf een monopolist noemen.

Sony is tot nu toe niet echt happig geweest om cloudgaming in te stappen, maar mochten ze dat ooit willen (of welk ander bedrijf) dan beginnen ze al bij -1 omdat ze langs Microsoft moeten voor de platform sellers. De kansen om te concurreren worden nu al voor hun voeten vandaan gehaald.

Of de cijfers van Tencent wel kloppen moet nog maar blijken trouwens, net zoals bij TikTok hebben veel westerse analisten hun vraagtekens bij cijfers die Chinese bedrijven rapporteren.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 26 juli 2024 22:30]

jaquesparblue @TechSupreme15 juni 2023 05:41
Wat een hoop onzin.
MS heeft al vaker aangegeven dat COD niet exclusief wordt, en heeft Sony daar ook contracten voor aangeboden, welke Sony in de wind heeft geslagen.
Daarnaast Sony op -1 in de cloud gaming? Ze hebben nota bene Gaikai 10 jaar geleden overgenomen, de infrastructuur en techniek hebben ze allang. Ze hebben er enkel geen klap mee gedaan.
TechSupreme @jaquesparblue15 juni 2023 10:40
Dat staat volgens mij ook in de quotes dus bedankt dat je dat herhaalt.

Als je verder had gekeken als je neus lang is had je gelezen dat de toezichthouders het niet geloven en er ook geen zin in hebben.
De maatregelen die Microsoft voorstelde, waren volgens de CMA 'gedragsmaatregelen' omdat ze het gedrag van de bij de overname betrokken ondernemingen willen reguleren, door hen te verplichten zich te gedragen op 'manieren die in strijd zijn met commerciële incentives'. "Dit neemt dus de vorm aan van een soort permanente regulering van de sector, waarbij de marktkrachten in een groeiende en dynamische markt worden vervangen door opgelegde wettelijke verplichtingen die uiteindelijk door de CMA worden gecontroleerd en gehandhaafd."
Je kan zeggen dat het onzin is, maar wat ik schrijf zijn officiele standpunten van toezichthouders. Mag je onzin vinden, maar zij hebben er iets meer over te zeggen als jij dus tja...
Ze hebben nota bene Gaikai 10 jaar geleden overgenomen, de infrastructuur en techniek hebben ze allang.
Dat hebben ze gedaan voor backwards compatibility, niet meer. Een achte cloudgaming dienst hebben ze nog niet. Vorige week nog in het nieuws.
nieuws: Ceo Sony: cloudgaming niet altijd kostenefficiënt

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 26 juli 2024 22:30]

livePulse @TechSupreme15 juni 2023 08:54
We zullen MS maar op hun mooie blauwe ogen moeten geloven... of niet?
naaitsab @Bulls14 juni 2023 17:44
Dat is meer een product van onze eigen koopdrift. Zo lang we kennelijk genoegen blijven nemen met slecht gemaakte/afgemaakte games en praktijken zoals lootboxes blijft die trend zich manifesteren. Dit zijn prima scenario's waarbij de consument zelf de koers bepaald. Als we morgen allemaal bepalen om geen enkele game meer te kopen met DLC of microtransacties is die trend binnen een paar maanden verdwenen. Maar zo lang de, ik denk vooral jeugdige gamers het allemaal accepteren en er flink geld in pompen veranderd er niks. In tegendeel, ze kijken gewoon hoe ver ze het kunnen uitmelken.
Bulls @naaitsab14 juni 2023 19:04
Denk dat inderdaad de jonge fortnite generatie bijna niet anders weet dan free to play met battlepasses etc. En vooral de oude garde er zich tegen verzet. Ligt er net aan welke groep groter is. En ik denk dat de groep van de nieuwe generatie uiteindelijk groter is dan de veteranen.
Finalchaos @Bulls15 juni 2023 09:01
Dit is gewoon het nieuwe gaming bussiness model. Dat gaat er nevernooit meer uit. En ja ik ben oude garde met 37 jr.
Op zich hoeft er ook niks mis te zijn met mtx transactions en battle passes zolang ze maar beperkt blijven tot bijv cosmetics.
Warzone (losstaand dat 2.0 een kutgame is, map van gister is wel weer vet) laat heel goed zien hoe het wel kan.
Je hebt de battle passes niet nodig om te spelen. En ik heb 1x 20 euro uitgegeven voor een snoop dogg skin. Dit was een bewuste keus maar is niet per se nodig. Ook heb ik er geen spijt van, die skin heb ik lang gebruikt en was leuk. Prima gratis game waarbij ik meer plezier heb dan menig AAA game van 70+ euro zoals bijv weer lege huls game Diablo 4 etc etc.
Proliges @Bulls15 juni 2023 09:29
Dat een free to play game microtransacties gebruikt kan ik ergens nog wel mee leven. Ze moeten ergens omzet uit genereren, maar dat AAA titels van 70+ euro aan komt zetten met battlepasses, (micro)transacties en day1 dlc's vind ik een stuk kwalijker.

Ja en microtransacties staat bewust tussen haakjes want ze vragen tegenwoordig vlot 25 euro voor een skin, daar is niets micro meer aan.
Loller1
@naaitsab14 juni 2023 20:11
Weet niet of het daar aan zou liggen, want juist Microsoft blijft best goed weg van dat soort praktijken. Ze hebben zeker games met micro transacties, maar voor hun catalogues is dat toch best beperkt (en in tegenstelling tot sommige andere publishers zijn ze daar ook eerlijk in naar reviewers toe).
TheVMaster Moderator WOS @Bulls14 juni 2023 17:28
Dat valt natuurlijk reuze mee. Kijk naar Github, Linkedin, Bethesda en Minecraft en daarbij wordt het echt geen monopolie (wat inderdaad niet goed is), ze worden ‘maar’ de derde in de gamingindustrie qua formaat en er is nog genoeg concurrentie.

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 26 juli 2024 22:30]

loki504 @Bulls14 juni 2023 17:33
Aan de andere kant kan ABK juist de duopolie van Google/Apple mobiele appstore doorbreken. En dat juich ik wel toe.
CH4OS @Bulls14 juni 2023 17:46
Tja, je kunt je afvragen in hoeverre je over concurrentie kan spreken als je als bedrijf met jouw dienst (Game Pass, access-as-a-service) naar elk denkbare platform wilt komen, maar dat niet altijd kan of mag. Microsoft wil de markt anders dan gebruikelijk aanvliegen, maar niet iedereen lijkt daar open voor te staan en wilt hun eigen hachje beschermen (logisch) of een eigen stuk cmvan die taart hebben, zonder de concurrent ruimte te willen geven.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 26 juli 2024 22:30]

HollovVpo1nt 14 juni 2023 19:06
Klinkt gek, maar dit is onderaan de streep positief voor Microsoft, omdat de federale rechter er nu bij betrokken is. Tot nu toe blokkeerde FTC de overname voortgang door een 'intern proces' (administrative court). Microsoft krijgt nu eindelijk wat ze wilden: een federale rechter de het besluit van FTC beoordeelt.
PacinoAllstars 14 juni 2023 20:01
Microsoft heeft zijn kaarten goed gespeeld. De FTC die eerder stiekem met de CMA heeft samengespand krijgt het nu terug in zijn gezicht.

De merger agreement verloopt op 18 juli en de strategie was alleen maar vertragen in de hoop dat de deal zou sneuvelen.

Het tegendeel is waar. Volgende week een hearing. Dan kan de FTC nog één keer zijn krokodillen tranen laten zien in de persoon van Lina Kahn die op voorhand tegen alles is wat big tech heet, en kan vervolgens de merger worden afgerond.

Voor meer achtergrond informatie adviseer ik fosspatents die alles heel goed uitlegt en daadwerkelijk begrijpt hoe een dergelijke merger werkt.

Daarnaast heeft de FTC een lose rate van 90% als het gaat om primary injuctions. Zie ook de winst van Meta tegen Ftc vorig jaar. Overigens heeft de judge die deze zaak heeft al eerder in het voordeel van microsoft beslist.

[Reactie gewijzigd door PacinoAllstars op 26 juli 2024 22:30]

Palindrome @PacinoAllstars14 juni 2023 20:26
Fosspatents zit in kamp Microsoft , geen objectieve bron dus. Verder neigt je reactie nogal naar fanboy gejoel.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 26 juli 2024 22:30]

Vordreller 15 juni 2023 00:05
Het wordt gezegd: dit gaat hem eigenlijk om King. En Candy Crush.

Microsoft heeft een kleine positie op de mobile market. En goede ontwikkelaars voor een markt maken duurt lang, of kost veel om ze binnen te halen.

Door King binnen te halen, halen ze expertise binnen.
mutley69 14 juni 2023 22:28
Hopelijk lukt het het FTC om deze merger te torpederen. Microsoft zou te dominant worden op de games-markt. Dat in combinatie met de macht over windows, office, de cloud... - is supergiftig. Bekijk maar hoe ze de tarieven optrekken. Een telefoonnummer onder SFB was 5x goedkoper dan onder Teams!
Finalchaos 15 juni 2023 09:06
mensen. de reden voor de overname is heel simpel.
de gamingmarkt is een steady markt in goede en slechte tijden.
er worden altijd games gemaakt en verkocht, jonge kinderen/ jong volwassenen hebben minder problemen met bijv recessies.

De pc gamingmarkt loopt op zijn laatste poten. Daar zorgen de gpu monopolisten wel voor met hun 700+ euro gpu kaarten.
De toekomst zit in console gaming en Microsoft is die aan het verliezen met hun Xbox.

Dit is voor hun redemption. MS zal gaan winnen!
RRR2003 15 juni 2023 10:47
Ik heb gehoord dat Microsoft van plan was de overname door de zetten aangezien de EU het heeft goedgekeurd. Ze zouden dan tijdelijk geen zaken doen in het VK tot hun het besluit terugdraaien. De rechter heeft nu een contact verbod tussen de bedrijven opgezet zodat de deal nog niet rond gemaakt kan worden.
RelentlessRDS 15 juni 2023 11:34
De rechtszaak gaat vier en een halve dag in beslag nemen, niet twee (op verzoek van Microsoft/Activision). Om precies te zijn, de zittingsdata zijn 23, 24, 27, 28 (halve dag) en 29 juni.

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