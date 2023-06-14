Rechter blokkeert tijdelijk Microsofts Activision-overname op verzoek van FTC

Ja dat is ook de reden waarom Sony specifiek COD noemt in hun bezwaar. Activision heeft de lange termijn platform sellers en populairste franchises in handen, als dat wegvalt voor Sony dan hebben ze een probleem. Een substantieel deel van de omzetcijfers van Sony worden mogelijk gemaakt door de Activision franchises. COD, FIFA, Madden, etc. zorgen allemaal misschien niet voor gigantische pieken in de verkoop, maar ze zorgen wel voor lange termijn steady inkomsten.
Tencent is niet te vergelijken met de andere twee. Voornamelijk Chinese markt en mobiele games, daar hebben we het nu niet eens over.
Als Microsoft de Activision franchises Microsoft exclusief maakt, dan zal Sony heel snel terug zakken in die rankings. Het hoeft niet eens exclusief te zijn, als ze de release op Microsoft platforms een paar maanden voorrang geven is al genoeg.
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Daarnaast zou Activision-Blizzard niet van plan zijn om door het bedrijf uitgegeven games via gameservices aan te bieden; individuele gameverkopen zouden de leidraad blijven. Desalniettemin waarschuwt de Commissie dat Microsoft de concurrentiemogelijkheden binnen de pc- en gamestreamingindustrie zou kunnen belemmeren als Activision-Blizzard-titels exclusief via de Xbox Game Pass Ultimate-streamingfunctie worden uitgebracht.
Daarom belooft Microsoft de komende 10 jaar 'voor alle huidige en toekomstige Activision-Blizzard-games een gratis streaminglicentie' te bieden aan alle clouddiensten. Europese consumenten moeten dan met andere woorden via alle beschikbare cloudstreamingdiensten games van Activision-Blizzard kunnen blijven spelen.
Microsoft deed de afgelopen maanden meerdere toezeggingen tegenover toezichthouders. Het bedrijf sloot ook deals met onder meer Nvidia, Nintendo en cloudgamingplatform Ubitus om Activision-games na de overname tien jaar lang beschikbaar te stellen op hun platforms, maar de CMA vond dat niet voldoende. Microsoft heeft volgens de CMA een marktaandeel van naar schatting 60 tot 70 procent en Microsofts voordeel op de markt zou versterkt worden als het controle krijgt over gamefranchises als Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft.
Je kan wel puur naar omzetcijfers kijken, maar daar is lang niet alles mee gezegd. Een marktaandeel van 60 tot 70 procent op de cloudgaming markt en dan ook nog eens controle over de populairste franchises dan mag je jezelf een monopolist noemen.
Sony is tot nu toe niet echt happig geweest om cloudgaming in te stappen, maar mochten ze dat ooit willen (of welk ander bedrijf) dan beginnen ze al bij -1 omdat ze langs Microsoft moeten voor de platform sellers. De kansen om te concurreren worden nu al voor hun voeten vandaan gehaald.
Of de cijfers van Tencent wel kloppen moet nog maar blijken trouwens, net zoals bij TikTok hebben veel westerse analisten hun vraagtekens bij cijfers die Chinese bedrijven rapporteren.
[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 26 juli 2024 22:30]