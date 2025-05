'Microsoft overweegt cloudgamingrechten in VK te verkopen voor Activision-deal'

Microsoft overweegt volgens bronnen de cloudgamingrechten in het VK te verkopen aan een ander bedrijf. Daarmee wil het bedrijf zorgen van de Britse toezichthouder wegnemen en Activision Blizzard kunnen overnemen.

De cloudgamingrechten zouden aan een telecommunicatie-, gaming- of internetbedrijf verkocht kunnen worden, melden ingewijden aan Bloomberg. Een investeringsbedrijf zou ook in de cloudgamingrechten geïnteresseerd zijn. Vermoedelijk zouden Britse gamers na de verkoop van de cloudgamingrechten niet meer kunnen cloudgamen via Microsofts Game Pass Ultimate-abonnement. In plaats daarvan zouden ze dit moeten doen via de partij die deze rechten heeft overgenomen.

Eerder bleek al dat Microsoft van plan zou zijn 'een kleine desinvestering' te doen, al werd toen niet gezegd wat het bedrijf dan zou desinvesteren. Microsoft zou de cloudgamingrechten in de VK willen voorkomen, om zo tegemoet te komen aan de zorgen van de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority. Die vreest dat met de overname van Activision Blizzard concurrentie op de cloudgamingmarkt kan worden verstoord. Daarom blokkeerde die toezichthouder eerder de overname.

De CMA zegt bereid te zijn om met Microsoft te praten over nieuwe maatregelen. De twee partijen besloten daarom een lopende beroepszaak voorlopig te pauzeren. De toezichthouder zou dan echter wel nieuw onderzoek moeten uitvoeren, wat mogelijk maanden kan duren. Bloombergs bronnen zeggen desondanks dat Microsoft en Activision Blizzard verwachten dat de overname voor dinsdag 18 juli kan worden afgerond.

De CMA is niet de enige toezichthouder die tegen de deal is; ook de Federal Trade Commission wil de overname blokkeren. De FTC verloor op dinsdag een rechtszaak waarbij werd gevraagd de overname tijdelijk te blokkeren. Hierop ging de toezichthouder in beroep en vroeg daarnaast de rechtbank de overname te blokkeren tot er een uitspraak komt in dat beroep. De rechtbank wees dit verzoek donderdag af. Het beroep van de FTC loopt nog, maar Microsoft hoeft het oordeel van dat beroep niet af te wachten. Dit bedrijf wil Activision Blizzard voor 18 juli overnemen.