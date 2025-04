Microsoft: Xbox Cloud Gaming wordt voornamelijk op consoles gebruikt

Xbox Cloud Gaming wordt volgens Microsoft op dit moment voornamelijk als consolefunctie gebruikt en niet per se als losse dienst. Abonnees gebruiken de dienst nu vooral om tijdens het downloaden van een Game Pass-game het spel alvast te kunnen spelen, zegt Microsoft.

Xbox Cloud Gaming is beschikbaar via de browser, een smartphone- en desktopapp, en via een app op sommige Samsung-tv's. Toch wordt de dienst nu voornamelijk gebruikt op Xbox-consoles, zegt Head of Xbox Devices Sarah Bond. Bond deed haar uitspraken volgens IGN bij de rechtszaak tussen Microsoft en de Federal Trade Commission vanwege de overname van Activision Blizzard.

Op de vraag of zij Xbox Cloud Gaming ziet als een losse dienst, antwoordde ze dat ze cloudgaming nu als een consolefunctie ziet. Daarnaast merkt ze op dat het consolegames zijn die gestreamd worden, die niet altijd even vlekkeloos werken op andere apparaten. Mogelijk doelt ze hiermee op touchscreens van smartphones of op pc's zonder controller.

De streamingdienst is onderdeel van Game Pass Ultimate, die 13 euro per maand kost en onder meer het console- en pc-Game Pass-abonnement combineert en Xbox Gold bevat. Bond zegt dat cloudgaming geen populaire functie is ten opzichte van de andere Ultimate-functies en dat cloudgaming voor Microsoft vooralsnog verlieslatend is.

Met de uitspraken gaat Bond in tegen de vrees van de FTC en de Britse waakhond CMA. Deze toezichthouders zijn namelijk bang dat Microsofts overname van Activision Blizzard gevolgen kan hebben voor de 'snelgroeiende' cloudgamingmarkt. Met name de CMA vreest dat de overname concurrentie op de cloudgamingmarkt kan verstoren.