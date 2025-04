Microsoft heeft 21 miljoen Xbox Series-consoles verkocht

Microsoft heeft meer dan 21 miljoen exemplaren van de Xbox Series X- en S-consoles verkocht. Dat meldt het bedrijf tijdens een Braziliaanse Xbox-presentatie. Het bedrijf zegt zelden hoeveel consoles het heeft verkocht. Sony heeft bijna twee keer zoveel PlayStation 5-consoles geleverd.

Uit de slides, die door Twitter-gebruiker Idle Sloth zijn gedeeld, wordt niet duidelijk hoeveel Series S- of X-consoles Microsoft individueel heeft verkocht. Het bedrijf noemt alleen een totaalaantal van ruim 21 miljoen. Microsoft zegt wel dat 48 procent van de Series S-klanten nieuw zijn op het Xbox-platform.

Het bedrijf zegt daarnaast in totaal meer dan 79 miljoen Series- en One-consoles te hebben verkocht, ofwel 58 miljoen Xbox One-consoles en 21 miljoen Series-spelcomputers. Eerder zei Microsoft dat de PlayStation 4 meer dan twee keer zoveel is verkocht als de Xbox One, wat overeenkomt met deze cijfers. Dezelfde trend lijkt voor de Series-consoles en PlayStation 5 te gelden. Op basis van Sony's jaarcijfers heeft het bedrijf tot april dit jaar 38,4 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht.

Verder blijkt uit de cijfers dat er 248,6 miljoen actieve 'Windows gaming-pc's' zijn en dat 168,3 miljoen gebruikers de Windows Store maandelijks gebruiken. Het aantal Windows Store-gebruikers groeide vorig jaar met drie procent. Van de pc-gebruikers zijn er 15,6 miljoen mensen die de Xbox-pc-app maandelijks gebruiken, wat een jaarlijkse groei van twintig procent is.

In de presentatie ging het bedrijf ook in op zijn Game Pass-abonnement. Zo zitten er nu ruim vierhonderd consolegames in het abonnement en ruim driehonderd pc-games. Van deze collectie zijn er meer dan driehonderd games te streamen. In Zuid-Korea zou een op de drie gebruikers alleen gamestreaming gebruiken. Dit is opvallend; eerder zei het bedrijf juist dat gamestreaming vooralsnog slechts beperkt wordt gebruikt.