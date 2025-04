Anticheatsoftware Call of Duty laat mogelijke valsspelers 'hallucineren'

Team Ricochet laat vermeende cheaters in Call of Duty: Modern Warfare II en Warzone 2 vijanden zien die er eigenlijk niet zijn. Op deze manier kan er data gewonnen worden en mogelijk bevestigd worden of een speler inderdaad cheatsoftware gebruikt.

De Ricochet-kernelanticheatsoftware voor de Call of Duty-games laat vermeende cheaters een voor anderen onzichtbare kopie van een legitieme speler zien. Deze 'hallucinatie' is alleen voor de cheater zichtbaar en zorgt er op de eerste plaats voor dat de speler gedesoriënteerd raakt en zo legitieme spelers niet kan hinderen. Tegelijkertijd zou het een manier zijn om een vermeende cheater op heterdaad te betrappen, want aimbots, wallhacks en andere cheats moeten ook op deze kopieën aanslaan. De data die Team Ricochet uit de interactie met kopieën vergaart helpt naar eigen zeggen weer bij het identificeren van andere cheaters met dezelfde software.

Het hallucineren van een potentiële valsspeler is volgens Team Ricochet een van de nieuwe manieren om cheaters te identificeren en informatie over de gebruikte software en speler te vergaren. De anticheatontwikkelaar noemt dit een mitigation; valsspelers worden niet meteen verbannen maar worden op verschillende manieren benadeeld en belemmerd. De ontwikkelaar verwijderde ook een mitigation die Quicksand genoemd werd. Hierbij werd een valsspeler vertraagd en werden soms willekeurige controls aangepast. Dit zou daarentegen te afleidend zijn voor legitieme spelers.

Andere mitigations die voor zover bekend nog steeds actief gebruikt worden tegen cheaters in Call of Duty: Modern Warfare II en Warzone 2 zijn Damage Shield waarbij de wapens van de cheater nauwelijks schade toebrengen, Cloaking waarbij legitieme spelers onzichtbaar worden voor de cheater en Disarm, waarbij de wapens van cheaters plots verdwijnen. Team Ricochet schrijft dat al deze maatregelen bedoeld zijn om het leven van een cheater zuur te maken, maar legitieme spelers niet te hinderen.

En dat zou goed werken; voor iedere melding die spelers in Modern Warfare II maakten van een cheater, zouden er nog eens drie accounts gedetecteerd zijn met vergelijkbare software. Afgezien van het hinderen en kwellen van cheaters zou Team Ricochet dus ook daadwerkelijk nuttige data genereren uit spelers die door mitigations nauwlettender in de gaten gehouden kunnen worden zonder dat legitieme spelers hierdoor worden beïnvloed. Het bedrijf noemt geen absolute cijfers.