Activisions anticheatsoftware Ricochet meldt verbannen cheater ingame

De Ricochet-anticheatsoftware voor de pc-versies van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 vermeldt voortaan ingame wanneer er een cheater verbannen is. Op deze manier weten spelers gelijk dat de valsspeler niet meer aanwezig is.

Het vermelden van het verwijderen van valsspelers in de kill feed zorgt ervoor dat andere spelers gelijk weten dat de kust nu veiliger is. Spelers die voorheen door de verbannen persoon gedood werden, hebben daarnaast direct de erkenning dat zij hier niets aan konden doen. Ook is de melding een directe manier om feedback te geven aan spelers die melding van een cheater hebben gedaan.

De betreffende techniek is een van de vele manieren waarop Team Ricochet, het bedrijf achter de anticheatsoftware op kernelniveau, het moeilijker wil maken voor cheaters om vals te spelen. Eind juni bracht de ontwikkelaar bijvoorbeeld nog nieuwe 'mitigations' uit waardoor verdachte spelers gingen 'hallucineren' en op andere manieren benadeeld en belemmerd werden in hun spelmogelijkheden.