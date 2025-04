EA kondigt anti-cheatsysteem op kernelniveau voor pc-game FIFA 23 aan

EA komt in navolging van Activision met een eigen anti-cheatsysteem op kernelniveau. De uitgever brengt dit systeem uit tijdens de release van de pc-versie van FIFA 23. Deze game komt eind deze maand uit en het systeem zal ook bij andere games ingezet worden.

Het gaat om EA AntiCheat (EAAC), een anti-cheatsysteem dat door het bedrijf zelf is ontwikkeld. Volgens de uitgever richten pc-cheatmakers zich steeds meer op de kernel en zijn er dus beschermingen op dat niveau nodig. Het systeem moet niet alleen pc-spelers beschermen tegen valsspelers; ook consolespelers die het opnemen tegen pc-opponenten weten zich volgens EA beschermd tegen cheaters die op pc-platforms opereren.

EA stelt dat een dergelijk systeem op kernelniveau onmisbaar is in games die erg competitief zijn en veel onlinemodi bevatten, zoals het geval zal zijn in FIFA 23. Het systeem zal niet in elke game van de uitgever worden geïmplementeerd. Met name bij singleplayergames en titels zonder ranglijsten of leaderboards zal het systeem wellicht niet ingezet worden en kan worden gekozen voor andere anti-cheattechnologie of de gehele afwezigheid ervan.

Het bedrijf benadrukt dat EAAC de gameplay niet aantast in de zin van prestaties; volgens EA is dat effect 'verwaarloosbaar'. Het systeem draait alleen als een game met EAAC-bescherming draait; zodra de game wordt afgesloten, sluit ook het anti-cheatsysteem. Als een speler FIFA 23 verwijdert van de pc, zal EAAC ook automatisch worden verwijderd. Spelers kunnen het ook handmatig verwijderen, alleen zullen games die het systeem nodig hebben dan niet meer speelbaar zijn.

Verder benadrukt EA dat privacy een belangrijke zorg is en dat EAAC alleen kijkt naar wat het nodig heeft voor het bestrijden van cheats. Daartoe heeft het bedrijf naar eigen zeggen 'de informatie beperkt die EAAC verzamelt'. Als er een proces op de pc draait dat inspeelt op een game, kan EAAC dat zien en reageren. Maar verder mag het niet gaan, aldus EA. Er wordt volgens het bedrijf bijvoorbeeld geen informatie verzameld over de surfgeschiedenis, applicaties los van EA of andere dingen die niet direct gerelateerd zijn aan de bescherming tegen cheats. Ook de beveiliging van de pc is volgens EA niet in het geding als EAAC wordt ingeschakeld.

Deze stap van Electronic Arts lijkt sterk op de aankondiging die Activision vorig jaar deed. Dat gamebedrijf kwam toen met een anti-cheatsysteem op kernelniveau voor Call of Duty op de pc. Dit systeem genaamd Ricochet was toen specifiek gericht op de pc-versie van Call of Duty: Warzone en de Pacific-update voor dat spel. In juni zei Activision dat het sinds de release van Ricochet 'significante dalingen van het aantal valsspelende spelers ziet', maar ook 'enkele onfortuinlijke toenames'.