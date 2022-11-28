EA patenteert algoritme dat samenspelen met tegenstanders bestraft

Electronic Arts heeft een patent aangevraagd op een systeem dat automatisch detecteert of spelers samenwerken met tegenstanders. Uiteenlopende informatie uit een game en daarbuiten wordt meegenomen in het beoordelingsproces van het algoritme.

Het 'Detectie van samenzwering in online games'-systeem, gespot door Excomputer, is ingericht om spelers van verschillende teams die stiekem samenwerken in multiplayergames, automatisch op te sporen. Dit gebeurt onder meer op basis van data van ingamecommunicatie, afstand tussen twee teams, de effectiviteit van spelers tijdens gevechten en in welke teamsamenstellingen spelers voorheen zaten. Ook informatie zoals waar en wanneer spelers elkaar schade toebrengen en waar en wanneer voorwerpen zoals wapens gedeeld worden, maakt deel uit van het beslissingsproces.

Uit de beschrijving blijkt zelfs dat er informatie van buiten de desbetreffende game meegenomen wordt in het beoordelingsproces. EA noemt onder meer communicatiemetadata, gegevens van sociale media, data uit andere games en 'publiekelijk beschikbare informatie van onafhankelijke platforms' betreffende communicatie tussen twee spelers buiten het spel om.

Het anticheatsysteem kan vervolgens straffen uitdelen, eventueel nadat een ander algoritme of een medewerker de beslissing heeft beoordeeld. EA noemt in het patent verwijdering uit potjes, het inhouden van beloningen, schorsing en verbanning.

In de patentbeschrijving wordt nadrukkelijk het battleroyalegenre genoemd. In dit shootersubgenre, door EA onder meer uitgebaat met Apex Legends, kunnen verschillende teams in theorie samenwerken om anderen te verslaan, ook al moeten de samenzwerende teams het uiteindelijk ook tegen elkaar opnemen. Het is niet duidelijk of het AI-systeem van Electronic Arts ook werkt voor 'conventionele' multiplayergames met slechts twee teams.