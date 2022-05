Eerste twee games met BattlEye-anticheatsoftware werken op SteamOS met Proton

Valve laat weten dat de eerste gamestudio's met games die de BattlEye-anticheatsoftware gebruiken, de nodige stap hebben gezet om hun game op het Linux-based SteamOS te laten draaien. Het gaat om Mount & Blade II: Bannerlord en ARK: Survival Evolved.

Valve biedt zijn eigen fork van Wine aan, genaamd Proton, die het mogelijk maakt om Windows-games op SteamOS te draaien. Hoewel dit zeker zijn vruchten afwerpt, zijn games met anticheatsoftware als BattlEye en Easy Anti-Cheat een struikelblok; de software herkent en vertrouwt het systeem niet en wil dan niet starten. Recentelijk hebben de makers van die twee stukken software echter laten weten dat ze compatibiliteit voor Proton zullen introduceren. Valve heeft belang bij goede compatibiliteit met Linux en Proton, omdat het in de nabije toekomst zijn Steam Deck uitbrengt, een gaminghandheld die draait op het op Linux gebaseerde SteamOS.

De enige resterende voorwaarde voor een BattlEye-game om met Proton te werken, is dat de gamemakers een seintje geven aan BattlEye om compatibiliteit in te schakelen, aldus Valve. Dat is nu in deze twee gevallen gebeurd. Of het ook zo simpel is om een game met Easy Anti-Cheat op Proton draaiende te krijgen, is niet duidelijk.

Proton is geïntegreerd in de Steam client voor Linux, onder de naam Steam Play. Daardoor hoeven gamers niets extra's te doen om de games draaiend te krijgen. Standaard werkt de functie alleen bij door Valve whitelisted games, maar men kan Proton voor iedere Windows-game inschakelen, met het risico op suboptimale resultaten. Een officiële lijst met door Valve whitelisted spellen lijkt er niet te zijn, maar de gebruikers van de onofficiële protondb houden voortgang met compatibiliteit bij voor in totaal ongeveer 20.500 games. Valve gaat wel bijhouden welke games goed op de Steam Deck werken, maar die informatie is in ieder geval op dit moment niet te zien in een Windows-omgeving.

Proton is een fork van Wine, met verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast gebruikt het vk3d, een Direct3D 12-implementatie gebaseerd op Vulkan en wine3d met aanpassingen en verbeteringen voor Direct3D 9 en 11-games. Ook Steamworks werkt met Proton.