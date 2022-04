Epic maakt Easy Anti-Cheat beschikbaar voor Linux, macOS en Steam Deck

Epic Online Services maakt zijn Easy Anti-Cheat-tool beschikbaar voor Linux en macOS. Door deze stap kunnen populaire free-to-play games zoals Apex Legends en War Thunder uitgebracht worden op de Steam Deck van Valve.

Easy Anti-Cheat was tot nu toe alleen beschikbaar voor Windows, waardoor games die er gebruik van maken niet werken op andere platforms. Epic Online Services brengt de tool nu naar alle pc-platforms. De nieuwe sdk is per direct beschikbaar voor Linux en macOS. Epic voegt ook ondersteuning toe voor Wine en Proton, zodat ontwikkelaars hun Windows-games eenvoudig kunnen aanpassen.

Eerder maakte Epic het gebruik van Easy Anti-Cheat al gratis. De anti-cheattool is sinds 2018 in handen van Epic, na de overname van het Finse Kamu. Veel populaire games gebruiken de tool. Naast Apex Legends en War Thunder, zijn dat bijvoorbeeld Dead by Daylight, Fall Guys, Black Desert, Hunt: Showdown en de Halo Master Chief Collection.

De stap van Epic is een positieve ontwikkeling voor Valve. Nu Easy Anti-Cheat beschikbaar is voor Linux, kunnen ontwikkelaars die er gebruik van maken hun games ook uitbrengen op de Steam Deck-handheldconsole.

Het is nog de vraag of Epics eigen Fortnite ook naar de Steam Deck kan komen. Die game gebruikt naast Easy Anti-Cheat ook BattlEye en die software is niet beschikbaar voor Linux. Andere populaire games die BattlEye gebruiken zijn PUBG, Destiny 2 en Rainbow Six: Siege.