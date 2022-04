Studio achter Tomb Raider werkt mee aan Perfect Dark-reboot

Microsoft-studio The Initiative gaat samen met Crystal Dynamics, de studio achter de recentste Tomb Raider-trilogie, werken aan de Perfect Dark-reboot. Volgens de studio zit de game nog 'vroeg in de ontwikkelingsfase'.

Door deze samenwerking is de Perfect Dark-reboot niet meer een volledig first-party-project van Microsoft, omdat Crystal Dynamics onderdeel uitmaakt van uitgever Square Enix. Bij de aankondiging van het spel vorig jaar, werd alleen vermeld dat Microsoft-studio The Initiative werkt aan de reboot van de Perfect Dark-serie.

'De teams konden de kans om samen te werken niet laten liggen,' zo tweet The Initiative. Ondanks dat het spel vorig jaar op de Game Awards middels een cg-trailer werd onthuld, meldt de studio dat de teams momenteel nog aan het begin van de ontwikkelingsfase zitten.

Crystal Dynamics heeft gewerkt aan de recentste Tomb Raider-trilogie, waarvan het laatste deel, Shadow of the Tomb Raider, in 2018 uitkwam. Sindsdien is de studio bezig geweest met Marvel's Avengers. De studio werkt momenteel nog aan nieuwe content voor die game.

The Initiative is pas recent opgericht, en heeft nog geen uitgebrachte games op zijn naam staan. De studio bestaat uit voormalige werknemers van onder meer Activision en Square Enix. Het voormalige hoofd van Crystal Dynamics, Darrell Gallagher, heeft The Initiative opgericht, en ook de regisseur van de Tomb Raider-games is overgestapt naar de Microsoft-studio.

Er zijn tot dusver twee Perfect Dark-games uitgebracht, waarvan de laatste stamt uit 2005. Beide titels werden ontwikkeld door Rare, maar ondanks dat Rare nu een Microsoft-studio is, werkt die studio niet mee aan de reboot.