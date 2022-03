Microsofts The Initiative neemt ontwikkelaars aan van Respawn en Naughty Dog

Microsoft-studio The Initiative heeft een reeks nieuwe ontwikkelaars aangenomen, waaronder ex-medewerkers van Respawn Entertainment en Sony-studio Naughty Dog. The Initiative heeft nogal wat grote namen in dienst, al moet de eerste titel van de studio nog uitkomen.

Darrell Gallagher, de voormalige topman bij Crystal Dynamics en sinds de oprichting hoofd van The Initiative, meldt op LinkedIn dat zestien nieuwe medewerkers in dienst zijn getreden. Daaronder bevinden zich mensen die afkomstig zijn van Respawn Entertainment, Crystal Dynamics, Naughty Dog en Bungie.

Zo wordt Christine Thompson genoemd, een belangrijke schrijver voor Destiny 2 en Star Trek Online. Verder is Remi Lacoste in dienst getreden. Hij was de game director van onder meer Shadow of the Tomb Raider en Marvel's Avengers. Een andere naam is Justin Perez, die als onderdeel van Respawn heeft gewerkt aan het ontwerpen van de helden uit Jedi: Fallen Order en daarvoor als onderdeel van Bioware heeft gewerkt aan de ontwerpen voor de gevechten in Mass Effect Andromeda. Ook is gameplay programmer Francisco Aisa García nu onderdeel van The Initiative. Hij werkte eerder bij Naughty Dog en daarvoor bij Rockstar Games, waar hij aan GTA V en Red Dead Redemption 2 werkte.

De studio, die overigens nog steeds de nodige vacatures heeft openstaan, heeft sinds de oprichting in juni 2018 al de nodige grote namen uit de game-industrie aangetrokken, zoals Red Dead Redemption-ontwerper Christian Cantamessa en GTA V-ontwikkelaar Tom Shepard.

Het is onbekend waar The Initiative precies aan werkt. Dat wordt nog altijd geheim gehouden, iets wat design director Drew Murray in februari nog eens duidelijk onderstreepte op Twitter. Hij gaf aan helemaal niets te kunnen zeggen over waar momenteel aan wordt gewerkt.