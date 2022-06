Naughty Dog werft nieuwe medewerkers voor zijn eerste standalone multiplayergame

Gamestudio Naughty Dog werkt aan een standalone multiplayergame en heeft daarvoor verschillende vacatures gepubliceerd. De game moet een 'cinematische ervaring tussen spelers' bieden. Het bedrijf deelt verder nog geen details over de komende game.

Naughty Dog meldt op Twitter dat het medewerkers zoekt voor zijn komende multiplayertitel, in verschillende divisies. Het betreffen in totaal twaalf vacatures, verdeeld over vijf verschillende afdelingen. Daarmee is de aankomende multiplayergame het middelpunt van deze nieuwe wervingscampagne. Het bedrijf zoekt onder andere AI- en UI-programmeurs, visual effects artists, levelontwerpers en ontwerpers voor monetisatie en economy. Enkele van deze vacatures lijken echter al enkele maanden open te staan, merkt ook GamesRadar op.

De The Last of Us-maker deelt verder nog weinig details over de komende game. Op vacaturepagina's meldt Naughty Dog dat het 'dezelfde niveau van ambitie en kwaliteit' van zijn eerdere games naar het multiplayerproject wil brengen. Ook co-game-director Vinit Agarwal spreekt op Twitter over een 'cinematische ervaring'. "We zijn agressief aan het werven. Solliciteer als je deel wilt uitmaken van het brengen van de cinematische ervaring tussen spelers in onze nieuwe standalone multiplayer actiegame."

Naughty Dog heeft in het verleden al erkend dat het werkt aan een multiplayergame. Eerdere games van de studio hadden al multiplayermodi, hoewel de Factions-multiplayermodus van The Last of Us Part II werd geschrapt. Toen het bedrijf dat aankondigde, schreef het al dat spelers 'uiteindelijk de vruchten zullen plukken' van Naughty Dogs multiplayerambities, 'maar niet als onderdeel van The Last of Us Part II'. In april meldde Bloomberg-journalist Jason Schreier dat een onaangekondigde multiplayergame van Naughty Dog wordt bijgestaan door Days Gone-ontwikkelaar Sony Bend. Het is nog niet bekend wanneer de titel uitkomt.