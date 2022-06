Naughty Dog werkt aan standalone The Last of Us-multiplayergame

Sony PlayStation Studio Naughty Dog werkt aan een multiplayergame in het universum van The Last of Us. Dat wordt een losstaande game, met een eigen verhaal en nieuwe personages. De game is volgens de studio net zo groot als eerdere The Last of Us-games.

Sony toont voorlopig alleen een conceptafbeelding van de multiplayergame. Naughty Dog-topman Neil Druckmann zegt in een interview tijdens de Summer Game Fest-presentatie dat de studio volgend jaar meer van de game kan laten zien. Hij benadrukt dat het om een grote multiplayergame gaat en dat de studio daarom aan het uitbreiden is.

De multiplayergame speelt zich af in een ander deel van de Verenigde Staten en staat wat het verhaal betreft los van The Last of Us Part I en Part II. Het eerste deel uit de serie had al een multiplayermodus genaamd Factions. Deel twee zou die ook krijgen, maar die werd geschrapt. Het multiplayerspel wordt gericht op zowel fans van de bestaande games als nieuwe spelers.

Naar welke platforms de game komt, is nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat het om een PlayStation-game gaat. Sony brengt The Last of Us Part I, de komende remake van het eerste deel, echter ook naar de pc.

Naughty Dog maakt ook bekend dat The Last of Us Part II inmiddels meer dan tien miljoen keer is verkocht. Die game verscheen in 2020 voor de PlayStation 4. Vorig jaar kreeg het spel een update waarmee de framerate op de PlayStation 5 omhoog gaat van 30 naar 60fps.