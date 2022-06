Goat Simulator 3 met multiplayer komt in het najaar uit voor consoles en pc

Coffee Stain brengt in de herfst Goat Simulator 3 uit. Dat is de opvolger van Goat Simulator uit 2014. Een tweede deel in de serie bestaat niet. De nieuwe game speelt zich af in een nieuwe locatie en bevat multiplayer voor maximaal vier spelers.

'Volledig nieuw en totaal realistisch', zo omschrijft de ontwikkelaar Goat Simulator 3. Net als het eerste deel gaat het om een sandboxgame en dit keer kunnen spelers met maximaal vier tegelijk in multiplayer 'totale chaos' veroorzaken. Ook zijn er mini-games die in multiplayer gespeeld kunnen worden.

De game is aangekondigd met een trailer zonder gameplaybeelden. De trailer is een parodie op een trailer voor Dead Island 2 uit 2014. Die zombiegame is nog altijd niet uitgebracht, maar zou nog in ontwikkeling zijn. Goat Simulator 3 komt in de herfst naar de Epic Games Store, de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S, voor een nog onbekende prijs.