Vlaams streamingplatform VRT NU wordt dit najaar VRT MAX

VRT NU, het streamingplatform van de Belgische Nederlandstalige openbare omroep VRT, krijgt dit najaar een nieuwe naam: VRT MAX. Via de naamsverandering wil de directie naamsverwarring vermijden en meer Vlamingen bereiken. Een exacte datum werd niet meegedeeld.

De ceo van VRT, Frederik Delapclace, legt uit dat er spraakverwarring was ontstaan tussen VRT NU, de naam van het streamingplatform, en VRT NWS, de naam van de nieuwsdienst van de openbare omroep. De aangekondigde naamsverandering kadert in een grootschalige vernieuwingsoperatie van VRT die de openbare omroep vanaf dit najaar bekender moet maken in Vlaanderen en dan vooral bij jongeren.

De streamingsdienst krijgt binnenkort ook een aparte 'veilige zone' voor kinderen. Welke titels of inhoud die zone zal bevatten is niet duidelijk. De directie van de openbare omroep denkt ook na om livestreams van cultuurvoorstellingen en on-demand-titels aan het aanbod van het streamingplatform toe te voegen.

Delaplace stelt ook dat de onderhandelingen tussen de VRT en het Vlaamse streamingsplatform Streamz heropgestart zullen worden. De man zegt dat de publieke omroep er "alle belang bij heeft" om samen te werken en zo de kansen van de hele Vlaamse mediasector "te versterken". Wat de inzet van de onderhandelingen met Streamz zijn, is niet duidelijk.

VRT introduceerde zijn online videoplatform VRT NU in januari 2017. Via het platform kunnen Belgen via het internet gratis naar televisieprogramma's van één, Canvas en Ketnet kijken, live of uitgesteld. VRT NU biedt ook films, reeksen en content van de openbare omroep zelf aan. Volgens VRT werden vorig jaar 142 miljoen keer een video gestart op het platform. Elke maand bezoeken ongeveer 800.000 Vlamingen het platform.