Belgische zinksmelterij bouwt 100MWh-accu en gaat energie opslaan bij overschot

In het Belgische dorp Balen is zinksmelterij Nyrstar gestart met de bouw van een 100MWh-accu. Die zal gebruikt worden voor de energievoorziening van de fabriek, maar het bedrijf gaat ook energie opslaan als er een overschot is op het net en terugleveren bij een tekort.

Nyrstrar gebruikt de accu in eerste instantie voor zijn eigen energiebehoefte, schrijft VRT Nieuws. De zinksmelterij geeft echter aan dat het bedrijf ook energie gaat opslaan bij een overschot en gaat terugleveren bij een tekort. "Zo kunnen we het Belgisch elektrisch net stabiliseren en de prijs drukken", aldus Inge Schildermans, general manager van Nyrstar.

De accu bestaat uit 25 containers die Nyrstar op zijn terrein in Balen installeert. De 100MWh-accu moet eind 2022 gereed zijn. Met het project is zo'n 30 miljoen euro gemoeid. De Belgische overheid heeft het project gesteund met 1 miljoen euro strategische ecologiesteun. De bouw van de accu werd begin 2021 al aangekondigd en had eigenlijk dat jaar al moeten beginnen 'na het krijgen van de nodige vergunningen'.

Het gaat om een lithiumionaccu met een capaciteit van 100MWh. De fabrikant noemt het de grootste accu van België. In Nederland zijn er ook nog geen accu's met een dergelijke opslagcapaciteit. GIGA Storage en Eneco werken aan de GIGA Buffalo. Dat is een 48MWh-accu in Lelystad die naar verwachting ook eind 2022 in gebruik genomen kan worden.