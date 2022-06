Belgische videogamemarkt was vorig jaar 600 miljoen euro waard

De Belgische videogamemarkt was in 2021 600 miljoen euro waard. Dat stelt sectorfederactie BelgianGames die voor het eerst cijfers publiceert. De best verkochte game in België was vorig jaar FIFA 22. De best verkochte spelconsole was de Nintendo Switch.

Volgens de sectorfederatie steeg de waarde van de Belgische videogamemarkt vorig jaar met vier procent in vergelijking met 2020. Toen bedroeg die markt ongeveer 576 miljoen euro. Ter vergelijking, de Nederlandse markt voor videogames is volgens BelgianGames meer dan 1 miljard euro waard.

De best verkochte game in België was vorig jaar volgens de federatie FIFA 22, gevolgd door Grand Theft Auto V en FIFA 21. Call of Duty: Vanguard en Mario Kart 8: Deluxe vervolledigen de top 5. Wat mobiele games betreft, spande Pokémon GO vorig jaar de kroon in België, gevolgd door Brawl Stars, Candy Crush Saga, Roblox en PUBG Mobile: Aftermath. Vorig jaar werden er in totaal 147 miljoen mobiele games gedownload uit de Play Store en de App Store.

Qua spelconsoles verkocht de Nintendo Switch in 2021 het best in België. Op de tweede plaats prijkt de Playstation 5, gevolgd door de Nintendo Switch Lite, de Xbox Series-consoles en de Quest 2 van Meta. Het best verkochte console-accessoire was vorig jaar in België de PlayStation 5 DualSense-controller.

Volgens BelgianGames waren 58 procent van de games die vorig jaar in België verkocht werden, fysieke exemplaren die aangekocht werden in fysieke winkels; in 42 procent van de gevallen ging het om digitale aankopen in een online winkel. "De klassieke retail staat nog sterk in België", vertelt woordvoerder David Verbruggen in een reactie aan Tweakers. "Maar we verwachten in de toekomst toch een omslag richting de digitale gamewinkel."

Verbruggen laat ook weten dat er geen exacte verkoopaantallen meegedeeld kunnen worden van zowel de games als de platformen. Dit komt volgens de man omdat die cijfers tot de bedrijfsgeheimen toebehoren. Het cijfer van 600 miljoen omvat de verkoop van spelconsoles, consoleaccessoires, online-abonnementen, streamingabonnementen, voorafbetaalkaarten, de verkoop van fysieke en digitale kaarten, en in-game microtransacties en dat op alle platformen. Ook de omzet van Belgische gameontwikkelaars werd opgenomen in het eindresultaat.