Omzet Belgische e-commercesector steeg in 2021 met een derde

Belgische e-commercebedrijven hebben volgens de Belgische e-commercefederatie SafeShops.be in 2021 een omzet gedraaid van 11,7 miljard euro; dat is 33,24 procent meer dan in 2020. Volgens de federatie kwamen er vorig jaar 15,56 procent meer webshops in België bij.

Ongeveer 86 procent van die e-shops bestond in 2021 uit 'microbedrijven'. Dat zijn bedrijven die volgens de federatie een jaarlijkse online jaaromzet van minder dan 100.000 euro halen. De Belgische microbedrijven behaalden samen een omzet van 538.144.287 euro, goed voor 4,59 procent van de totale Belgische jaaromzet. De 1455 middelgrote en grote webshops stonden in 2021 garant voor 84 procent van het omzetvolume, ofwel 9,8 miljard euro. De middelgrote bedrijven behaalden volgens de federatie een jaarlijkse online omzet tussen de 1 en 10 miljoen euro. De grote bedrijven behaalden een online omzet van boven de 10 miljoen euro.

In 2021 werden er volgens de federatie 150.262.525 online transacties uitgevoerd bij de Belgische webshops; dat is 39,25 procent meer in vergelijking met 2020. Toen lag het aantal op 107.907.421 online transacties. Het merendeel van de transacties in 2021, ongeveer 73 procent, gebeurde met een debitcard, terwijl 20 procent van de gebruikers met een creditcard betaalde. Ongeveer 63 procent van die online transacties ging om een product. De overige 37 procent bestond uit diensten. De gemiddelde waarde van een digitaal winkelmandje lag vorig jaar op 78 euro. In 2020 was dat nog 81 euro.