Belgische autoriteit stelt eisen aan 'onbeperkt' internet

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft minimale, maandelijkse datavolumes bekendgemaakt voor providers die fair use policies en 'onbeperkte' bundels gebruiken. Bij mobiel gaat het om maandelijks 300GB, bij vast 3TB.

Het instituut zegt met de nieuwe richtsnoeren duidelijkheid te willen scheppen over 'onbeperkt surfen'. Vooral abonnees van 'onbeperkt mobiel internet' zouden snel tegen de grenzen van fups aanlopen, waarna de internetsnelheid verlaagd wordt. Hoewel het BIPT begrijpt dat de fups nodig zijn om de kwaliteit van het netwerk te kunnen garanderen, vindt de toezichthouder dat providers een abonnement alleen onbeperkt mogen noemen als 'de overgrote meerderheid van de klanten' zonder snelheidsbeperking gebruik kan maken van het abonnement.

Bij vast internet ligt deze fup nu tussen de 500GB en 3TB, afhankelijk van de provider. Minder dan twee procent van de klanten zou de fup van vast internet overschrijden. Bij mobiele abonnementen, waarbij fups van tussen de 20GB en 40GB gelden, zou meer dan tien procent van alle klanten de fup overschrijden.

Vooral door het overschrijden van die mobiele fups stelt BIPT nu richtsnoeren in om deze overschrijdingen te verminderen. Voor vast internet is de fup vastgesteld op 3TB en bij mobiel internet op 300GB. Die 3TB zou in overeenstemming zijn met wat de meeste providers nu hanteren. Hoe het instituut aan 300GB is gekomen, is niet duidelijk. Wel zegt BIPT hiermee rekening te houden met verdere groei in het mobiele segment en dat 'een zeer gering aantal klanten' dit overschrijdt. Daarnaast zou de markt voor mobiel internet 'nog in volle ontwikkeling' zijn, waardoor het 'aantal relevante waarnemingen beperkter' is.

BIPT zegt bovendien dat wanneer de fup overschreden wordt, toegang tot internet niet geblokkeerd mag worden als sprake is van 'onbeperkt' internet. Providers mogen klanten ook geen extra kosten in rekening brengen, maar het verlagen van de snelheid mag wel. Vaste en mobiele providers krijgen zes maanden om de richtsnoeren om te zetten naar beleid. BIPT zegt ook dat de genoemde waarden van 300GB en 3TB kunnen stijgen als blijkt dat dit nodig is.