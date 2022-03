Telenet blijft mobiel internet 'onbeperkt' noemen ondanks snelheidsbeperking

Telenet zegt na een klacht van een consument de voorwaarden voor 'onbeperkt' mobiel internet te verduidelijken. De Belgische provider gaat beter aangeven dat er in het buitenland een limiet van 20GB is. Telenet blijft de term 'onbeperkt' gebruiken.

Naar aanleiding van een klacht in het consumentenprogramma De Inspecteur geeft Telenet toe dat de communicatie rondom het Telenet ONE-abonnement niet helder is. De provider prijst het abonnement aan met termen als 'onbeperkt surfen thuis en onderweg'. Een klant ging ervan uit dat ze onbeperkt kon surfen in het buitenland, maar in EU-landen is er een limiet van 20GB. Daarna moeten klanten 0,36 cent per MB betalen.

Kleine lettertjes van Telenet

Telenet zegt dit duidelijker te gaan communiceren op zijn site. De provider blijft de term onbeperkt hanteren voor zijn aanbod, terwijl er ook in het binnenland een zachte limiet is. Na 40GB mobiel verbruik gaat de downloadsnelheid omlaag naar 512kbit/s. Dat staat aangegeven in de disclaimer bij het afsluiten van een abonnement.

Telecomombudsman Luc Tuerlinckx geeft in het radioprogramma aan het jammer te vinden dat het woord 'onbeperkt' wordt gebruikt. Hij vindt dat misleidend omdat er wel een limiet is. Telenet is het daar niet mee eens, omdat klanten met een lagere snelheid nog wel kunnen internetten.

De Belgische telecomwaakhond BIPT onderzoekt de problematiek van 'onbeperkt' internet in combinatie met beperkingen zoals bij Telenet of andere vormen van een fair use policy. Daarover loopt momenteel een consultatie, waarop tot 17 september gereageerd kan worden. De waakhond zou richtlijnen kunnen opleggen omtrent het gebruik van het woord onbeperkt.