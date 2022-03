Samsung mikt op release 576Mp-camerasensor binnen vier jaar

Samsung mikt erop om voor het einde van 2025 een camerasensor met 576 miljoen pixels op de markt te brengen. De sensor van de fabrikant met de hoogste resolutie tot nu toe heeft 200 megapixels. De stap is mogelijk door pixels verder te verkleinen.

De stap komt naar voren op een slide uit een presentatie van een Samsung-topman op de SEMI Europe Summit, waar Image Sensors World over bericht. Die laat een overzicht zien van camerasensors van de afgelopen twintig jaar, waarbij bij 2025 een resolutie van 576 megapixel wordt genoemd.

Dat moet mogelijk zijn door verdere verkleining van de pixels. De kleinste pixels op een camerasensor zijn nu 0,64 micron op de pas aangekondigde 200-megapixelsensor. De slide laat verder niets zien over specificaties van de camerasensor. Als het gaat om een 4:3-verhouding, zou dat uitkomen op een resolutie van ongeveer 27.700 pixels bij 20.780 pixels. Met een pixelgrootte van 0,5 micron zou dat uitkomen op een sensor van 144 vierkante millimeter met een optisch formaat iets boven 1".

De sensor zou bijvoorbeeld 6x6 pixels kunnen gebruiken voor een enkele foto, wat resulteert in 16-megapixelfoto's. Het is onduidelijk in hoeverre de ontwikkeling van de sensor al gaande is. Samsung presenteert meerdere camerasensors per jaar.