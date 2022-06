Samsung introduceert 200Mp-sensor met 50Mp- en 12,5Mp-binning voor smartphones

Samsung introduceert de Isocell HP1-sensor voor smartphones. De relatief grote sensor heeft 200 miljoen pixels van 0,64 micrometer en kan ook vier of zestien pixels samenvoegen voor foto's van 50Mp of 12,5Mp. Samsung noemt dat ChameleonCell.

Tot nu toe hadden sensors van Samsung één binningmodus voor het combineren van pixels. De nieuwe Isocell HP1-sensor heeft er twee, die afhankelijk van de lichtomstandigheden ingezet kunnen worden. Bij weinig licht kan de sensor zestien pixels van de sensor combineren tot één pixel in de foto, om zo tot een equivalent van pixels van 2,56 micrometer te komen. Dat resulteert in foto's met een 12,5Mp-resolutie. Als er veel licht is, kan de sensor foto's vastleggen in 50Mp-resolutie door vier pixels te combineren of in de volledige resolutie van 200 megapixel.

De 2x2-binningmethode komt ook van pas bij het maken van 8k-video's. De sensor heeft dan een effectieve resolutie van 8192x6144 pixels. Er kunnen dan video's worden gemaakt met de 8k-resolutie van 7680x4320 pixels, zonder dat er een grote crop plaatsvindt, of dat de resolutie omlaag gebracht moet worden. In theorie levert dat betere beeldkwaliteit op bij het filmen in 8k-resolutie. De sensor filmt in 8k met maximaal 30fps en bij 4k is dat 120fps.

Met pixels van 0,64 micrometer en een optisch formaat van 1/1,22", komen de afmetingen van de sensor uit op zo'n 10,5 bij 7,9mm, goed voor een oppervlak van zo'n 82,5mm². Daarmee is het de grootste hogeresolutiesensor van Samsung tot nu toe. De Isocell Bright HM3, die onder andere in de Samsung Galaxy S21 Ultra zit, heeft een oppervlak van zo'n 70mm².

De Isocell HP1 is niet Samsungs grootste camerasensor. Dat is de Isocell GN2, die in februari werd gepresenteerd. Dat is een 1/1,12"-sensor met een 50-megapixelresolutie en een oppervlak van zo'n 98mm². Vooralsnog zit die sensor alleen in de Xiaomi Mi 11 Pro en 11 Ultra. In welke smartphones de nieuwe Isocell HP1 terecht zal komen, is nog niet bekend. Samsung gebruikt zijn Isocell-sensoren zelf, maar levert die ook aan andere fabrikanten. De nieuwe sensor is volgens Samsung op dit moment beschikbaar.

Samsung Isocell HP1 Samsung Isocell Bright HM3 Resolutie 200Mp 108Mp Sensorgrootte 1/1,22-inch

Rond 82,5mm² 1/1,33-inch

Rond 70mm² Pixelgrootte 0,64μm 0,8μm Pixelbinning 2x2 voor 50Mp-foto's met pixels van 1,28μm

4x4 voor 12,5Mp-foto's met pixels van 2,56μm 3x3 voor 12Mp-foto's met pixels van 2,4μm Video 8k @ 30fps (met 2x2 binning)

4k @ 120fps

Fhd @ 240fps 8k @ 30fps

4k @120fps

Fhd @ 240fps Gebruikt in Nog niet bekend Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Isocell GN5 met betere autofocus

Samsung presenteert ook een nieuwe sensor in de GN-serie, met wederom een 50-megapixelresolutie. De Isocell GN5 is beduidend kleiner dan de GN2 en GN1, met een oppervlak van zo'n 50mm². In de aankondiging benoemt Samsung met name de autofocuscapaciteiten van de GN5.

De sensor werkt met Samsungs Dual Pixel Pro-autofocus en er zijn een miljoen fasedetectiepunten op de sensor geplaatst, die het hele oppervlak bedekken. Volgens Samsung kan de sensor daardoor snel en nauwkeurig scherpstellen, ook bij weinig licht. Ook is het volgens de fabrikant de eerste sensor met Dual Pixel-autofocus die front deep trench isolation gebruikt. Dat is een techniek om de hoeveelheid licht die de pixels opvangen te optimaliseren en crosstalk te verminderen.

Welke smartphones de GN5-sensor krijgen is ook nog niet bekend. Net als de HP1 is deze beeldsensor per direct beschikbaar voor fabrikanten.

Samsung Isocell GN5 Samsung Isocell GN2 Samsung Isocell GN1 Resolutie 50Mp 50Mp 50Mp Formaat 1/1.57-inch

Rond 50mm² 1/1,12-inch

Rond 98mm² 1/1,31-inch

Rond 72mm² Pixelgrootte 1,0μm 1,4μm 1,2μm Pixelbinning 2x2 voor 12,5MP met pixels van 2,0μm 2x2 voor 12,5MP met pixels van 2,8μm 2x2 voor 12,5MP met pixels van 2,4μm Video 8K @ 30fps

4K @ 120fps

Fhd @ 240fps 8k @ 24fps

4k @ 120fps

Fhd @ 480fps 8k @ 30fps

4k @ 120fps

FHd @ 400fps Gebruikt in Nog niet bekend Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra Vivo X50 Pro+

Vivo X60 Pro+

Vivo iQOO 5/5 Pro