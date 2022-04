Samsung kondigt kleinere camerasensors aan die camera-eiland dunner moeten maken

Samsung heeft camerasensors aangekondigd die de uitstulping van de camera's van toekomstige smartphones dunner moeten maken. De sensors hebben kleinere pixels en daardoor een kleiner oppervlak, waardoor een kortere brandpuntsafstand afdoende is.

Zo is de Isocell HM2-sensor volgens Samsung 10 procent dunner dan de HM1-sensor die Samsung onder meer in de Galaxy S20 Ultra en Note 20 Ultra stopte. Dat komt doordat de individuele pixels niet langer 0,8x0,8 micrometer groot zijn, maar 0,7x0,7 micron. Daardoor is de grootte van de sensor niet 69 vierkante millimeter, maar 59 vierkante millimeter.

Door het kleinere sensoroppervlak kan de lens dichter bij de sensor zitten en door de lagere brandpuntsafstand kan de verdikking die smartphones nu nodig hebben voor de camera dunner worden, claimt Samsung.

De kleinere pixels zitten ook op de andere sensors. De GW3 is net als de GW2 een 64-megapixelsensors, maar dan wederom met kleinere pixels en daardoor een kleinere sensor - namelijk iets meer dan 30 vierkante millimeter. Dat is iets groter dan de 48-megapixelsensors van de eerste generatie vorig jaar.

Samsung heeft ook een nieuwe 48-megapixelsensor aangekondigd, de GM5. Volgens de fabrikant is die vooral bedoeld voor camera's met tele- of ultragroothoeklenzen. Samsung gebruikt in zijn S20 Ultra een 48-megapixelsensor als telelens. Omdat de sensor nu kleiner is, past hij makkelijker gedraaid in een opstelling met periscopische zoomlens, zonder dat de telefoon er veel dikker van wordt.

De vierde sensor is de JD1, een 32-megapixelcamera met kleine 0,7 micron-pixels voor frontcamera's.

De nieuwe sensors zijn allemaal al in massaproductie en kunnen dus snel in smartphones verschijnen, behalve de GM5 - die gaat ergens in de komende maanden in massaproductie. Het zijn niet de eerste camerasensors met pixels van 0,7 micron groot. Vorig jaar toonde Samsung al de GH1, een 43,7-megapixelsensor.

Samsung zegt ook een nieuwe versie van zijn Isocell-techniek te gebruiken, die de prestaties moet verbeteren ondanks het gebruik van kleinere pixels. Isocell 2.0 bevat volgens Samsung een aangepaste structuur tussen de lichtgevoelige cellen, die de lichtgevoeligheid tot 12 procent verbeterd ten opzichte van de huidige Isocell Plus-techniek.