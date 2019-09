Samsung presenteert camerasensor voor smartphones met kleinste pixels tot nu toe

Samsung heeft de Isocell GH1 gepresenteerd, de eerste camerasensor voor smartphones met pixels van 0,7x0,7 micrometer. Tot nu toe zijn de kleinste pixels op camerasensors voor smartphones 0,8x0,8 micron groot.

Door de kleinere afmeting is het mogelijk om meer pixels op een kleiner oppervlak te stoppen. De sensor heeft 7968×5480 pixels, goed voor een resolutie van 43,6 megapixel, meldt Samsung. De grootte van de sensor is onbekend, maar ligt vermoedelijk ergens rond 1/2,5" of 1/3", wat anno 2019 voor een camerasensor op smartphones niet bijzonder groot of klein is: primaire camera's zitten vaak rond 1/2" of groter, terwijl de camerasensors voor frontcamera's vaak kleiner zijn dan 1/3".

Het gaat om een camerasensor die vermoedelijk als frontcamera voor smartphones moet gaan dienen. De kleine afmetingen - een afbeelding toont een sensor van enkele millimeters bij enkele millimeters groot - zouden hem geschikt maken voor fullscreen-smartphones.

De sensor kan de informatie van vier pixels in een pixel gebruiken voor video, waardoor het mogelijk is om te filmen met 4k-resolutie zonder dat de software veel moet croppen. De sensor ondersteunt bovendien elektronische stabilisatie via de gyroscoop van een telefoon.

Er verschenen voor smartphones afgelopen jaren meerdere sensors met hoge resoluties en kleine pixels. Zo presenteerde Samsung eerder al sensors met 64 en 108 megapixels, beide met 0,8 micron grote pixels. De sensor gaat eind dit jaar in massaproductie en zal dus vermoedelijk ergens volgend jaar in telefoons verschijnen.