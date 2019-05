Gerucht: Samsung Galaxy A70S-smartphone krijgt 64-megapixelcamera

Samsung is bezig met een A70S die in de tweede helft van het jaar moet uitkomen. Het zou de eerste smartphone zijn met een camerasensor met 64 megapixels, zo meldt het Zuid-Koreaanse ETNews. Samsung kondigde de sensor eerder deze maand aan.

ETNews meldt verder geen details over de smartphone, maar de naam A70S lijkt een afgeleide van de Galaxy A70. Samsung kondigde dat model in maart aan en die heeft drie camera's op de achterkant zitten: een primaire 32-megapixelcamera, een camera met ultragroothoeklens en een dieptesensor.

De 64-megapixelcamera is de Isocell Bright GW1, die Samsung eerder deze maand presenteerde. Die kan informatie uit vier pixels combineren tot een pixel om 16-megapixelfoto's te maken. De cameramodule kan bovendien full-hd-video's maken op 480fps. De sensorgrootte ligt vermoedelijk rond 1/1,5", met pixels die elk 0,8 micron groot zijn.

Het is onbekend of en wanneer andere fabrikanten de 64-megapixelsensor gaan gebruiken. Daarmee zou de A70S de camera met de meeste pixels tot nu toe hebben. Een aantal huidige modellen hebben een 48-megapixelcamera van Sony of Samsung. Onder meer de Honor View 20 van Huawei, de Xiaomi Redmi Note 7 en Mi 9 en de OnePlus 7-telefoons hebben die.