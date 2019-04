Samsung introduceert Galaxy A80 met roterende camera voor 649 euro

Samsung heeft drie smartphones aan zijn vernieuwde A-serie van Galaxy-toestellen toegevoegd. Naast de A20e en A40 is dat de de A80, een 6,7"-smartphone met uitschuifbare en roterende cameramodule.

Het bovenste deel van de achterkant van de Galaxy A80 is omhoog te schuiven zodat de cameramodule naar voren of naar achteren te richten is, afhankelijk van de stand van de camera-app. De module doet daarmee dienst als ofwel front- ofwel rearcamera. In de module zijn drie sensoren verwerkt. Naast de 48-megapixelcamera met diafragma van f/2.0 is er een groothoekcamera van 8 megapixel met diafragma van f/2.2 en een 3d-dieptesensor.

Omdat geen vaste frontcamera aanwezig is, heeft het 6,7"-scherm geen inkeping of gat voor de camera. Het scherm is van het amoled-type met een resolutie van 1080x2400 pixels. De vingerafdrukscanner is in het scherm geïntegreerd. De processor is een niet nader genoemde octacore met een kloksnelheid van 2,2GHz voor twee krachtige en 1,7GHz voor zes minder krachtige cores. Samsung voorziet het toestel van 8GB ram en 128GB opslag dat niet uit te breiden is met micro-sd-kaarten.

De Galaxy A80 heeft een accucapaciteit van 3700mAh en ondersteunt snelladen. De fabrikant brengt het toestel half mei uit voor 649 euro. De A80 verschijnt in de kleuren zwart, wit en goud. Samsung heeft tegelijkertijd de komst van het instaptoestel A20e en de A40 aangekondigd. Deze laatste is een 5,9"-smartphone met Samsung Exynos 7885-soc en was al verkrijgbaar. De Galaxy A20e komt eind deze maand voor een adviesprijs van 179 euro. Voorheen was de Galaxy J-serie de lijn instapsmartphones van Samsung, maar deze is opgegaan in de A-serie.