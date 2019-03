Samsung presenteert Galaxy A70-smartphone met 4500mAh-accu

Samsung heeft de Galaxy A70 gepresenteerd, een midrange-smartphone met 4500mAh-accu. Het toestel heeft een 6,7"-oledscherm met een beeldverhouding van 20:9, langer dan de schermen op Samsung-telefoons tot nu toe.

Het 6,7"-oledscherm met 2400x1080 pixels laat 16:9-content zien met een diagonaal van 5,6", terwijl het display aan de bovenkant een uitsparing heeft voor de 32-megapixelfrontcamera, zegt Samsung. De telefoon meet 164,3x76,7mm en is 7,9mm dik. In die behuizing zit de 4500mAh-accu, groter dan in andere Galaxy A-telefoons. De telefoon ondersteunt snelladen met 25W.

De primaire camera aan de achterkant heeft een maximale resolutie van 32 megapixels en een lens met een diafragma van f/1.7. Daarnaast plaatst de Zuid-Koreaanse fabrikant ook in deze telefoon een camera met ultragroothoeklens die een beeldhoek biedt van 123 graden, net als in de Galaxy S10-modellen. De derde camera op de achterkant is alleen om diepte in te schatten en is niet in gebruik om beeldmateriaal mee te maken.

De A70 heeft een vingerafdrukscanner achter het scherm. Vermoedelijk gaat het net als bij de A50 om een optische variant, een minder veilige versie van de ultrasone scanner uit de Galaxy S10-serie. Het toestel draait op een niet nader genoemde octacore-soc, hoewel de specs overeen komen met die van de Snapdragon 670 van Qualcomm, die Samsung ook gebruikt in de Galaxy Tab S5e.

Samsung heeft niet bekendgemaakt wanneer de A70 uitkomt en tegen welke prijs. Dat gebeurt vermoedelijk over twee weken, als de Zuid-Koreaanse fabrikant een evenement houdt waarop het meer Galaxy A-telefoons zal aankondigen. Dit jaar kondigde Samsung al meerdere telefoons aan in deze serie, waaronder de A20e, A30, A40 en A50.