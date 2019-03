Xiaomi toont 100W-snellaad-technologie die 4000mAh-accu in 17 minuten oplaadt

Xiaomi werkt aan een oplaadtechniek om een telefoon met 100W te kunnen snelladen. Het Chinese bedrijf toont dat met een filmpje, waar een telefoon met een 4000mAh-accu in 17 minuten wordt opgeladen. Het is onbekend wanneer de technologie naar telefoons komt.

Medeoprichter en president van Xiamoi Lin Bin toonde de techniek op zijn Weibo-account. Daarbij worden twee telefoons opgeladen. Een Xiaomi-telefoon met een 4000mAh-accu en de 100W-snellader, tegenover een smartphone van Oppo met 3700mAh-accu die met 50W wordt opgeladen.

Beide apparaten laten aan het begin een batterij-percentage van 1 procent zien. Na zeventien minuten laden is de accu van de Xiaomi volledig opgeladen, terwijl de accu van Oppo volgens de telefoon nog op 65 procent zit.

Bin maakt bij het bericht niet duidelijk of en wanneer de technologie naar smartphones komt, alleen dat het bedrijf er aan werkt. Evenmin is onduidelijk wat het bedrijf heeft moeten doen om aan de snelheid te komen en welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld de temperatuur van de telefoon en de levensduur van de accu. Xiaomi noemt de techniek Super Charge Turbo. De 50W-oplaadtechniek van Oppo heet SuperVooc. Begin dit jaar schreef Tweakers een uitgebreid verhaal over onder meer SuperVooc.